Στεγαστικό: Σπίτι μου 3, κοινωνικές κατοικίες, διπλή επιστροφή ενοικίου - Η ακτινογραφία του σχεδίου

Snapshot Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με βασικό σώμα μεταρρυθμίσεων στο πολυνομοσχέδιο της ΔΕΘ.

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» παρέχει επιχορήγηση 70%-95% για ανακαινίσεις με ανώτατο όριο 36.000 ευρώ και επιπλέον 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Επεκτείνεται έως το 2027 η τριετής πλήρης φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις κατοικιών έως 120 τ.μ. και εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.

Διατηρείται το «πάγωμα» νέων εγγραφών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συγκεκριμένες περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης έως το 2027, χωρίς να επηρεάζονται τα ήδη λειτουργούντα καταλύματα.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα προσφέρει το 2027 χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια 2 δισ. ευρώ και δρομολογείται η κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Snapshot powered by AI

Ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων και την ελάφρυνση ιδιοκτητών και ενοικιαστών προωθεί η κυβέρνηση. Ορισμένα από τα μέτρα βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, ενώ το βασικό σώμα των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο της ΔΕΘ, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Νοεμβρίου.

Στην αιχμή του δόρατος βρίσκεται το διευρυμένο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο παρέχει επιχορήγηση από 70% έως 95% για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ανώτατο όριο τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καθώς και επιπλέον ενίσχυση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο κλειστά σπίτια που θα διατεθούν για κύρια κατοικία ή μακροχρόνια μίσθωση όσο και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, με την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να ανοίγει σταδιακά, ξεκινώντας από τα κλειστά ακίνητα.

Παράλληλα, θεσπίζονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των μακροχρόνιων μισθώσεων. Επεκτείνεται έως το 2027 η τριετής (36μηνη) πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για μισθώματα κατοικιών έως 120 τ.μ. (με προσαύξηση για πολύτεκνους), εφόσον τα ακίνητα ήταν κενά ή διατίθεντο αποκλειστικά σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, εισάγεται νέος ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, ενώ παρατείνονται για το 2027 η έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η αναστολή ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.

Στον αντίποδα, το «πάγωμα» των νέων εγγραφών βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) σχεδιάζεται να διατηρηθεί και το 2027 σε συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χωρίς πάντως να θίγονται τα καταλύματα που ήδη λειτουργούν νόμιμα.

Για την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγη, ανακοινώθηκε για το 2027 το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο θα προσφέρει χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών σε δημόσια ακίνητα και ανενεργά στρατόπεδα μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, ενώ εισάγεται ειδικό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις τύπου «Build to Rent» (κατασκευή κατοικιών αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση).

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025 με διευρυμένα εισοδηματικά όρια. Ειδικά για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς. Παράλληλα, από το 2027 θεσπίζεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία), ενώ από την 1η Ιουλίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων για αγοραστές εκτός ΕΕ και ΕΟΧ αυξάνεται κατακόρυφα από το 3% στο 15%.

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