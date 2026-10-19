Σκέρτσος: «Δεν είναι το σύνολο της κοινωνίας που στενάζει για το στεγαστικό, είναι το 30%»

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας έχουμε λίγο υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι 6 στους 10 δεν έχουν δάνειο. 3 στους 10 νοικιάζουν

Μάνος Χατζηγιάννης

Σκέρτσος: «Δεν είναι το σύνολο της κοινωνίας που στενάζει για το στεγαστικό, είναι το 30%»
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  • Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας το στεγαστικό πρόβλημα αφορά κυρίως το 30% της κοινωνίας που νοικιάζει και απαιτεί περαιτέρω μέτρα.
  • Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει ακίνητα, όπως στρατόπεδα, για την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών.
  • Δεν προβλέπεται συνεργασία με δυνάμεις λαϊκισμού μετά τις εκλογές.
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«Δεν είναι το σύνολο της κοινωνίας που στενάζει για το στεγαστικό, είναι το 30%», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε συγκεκριμένα για την στεγαστική κρίση και τα επιδόματα: «1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, δεν το λες και λίγο. Έχουμε διευρύνει τα εισοδηματικά όρια. Για το στεγαστικό, είναι το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει μια ελληνική οικογένεια που βρίσκεται στο νοίκι. Να δούμε όμως τα πραγματικά δεδομένα. 7 στους 10 Έλληνες έχουν το δικό τους σπίτι. Έχουμε λίγο υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι 6 στους 10 δεν έχουν δάνειο. 3 στους 10 νοικιάζουν. Μιλάμε για ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, το 30%, δεν είναι όμως το σύνολο της κοινωνίας, που στενάζει για το στεγαστικό ζήτημα. Για αυτό το 30% πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και κάνουμε». Ανέλυσε στη συνέχεια όσα μέτρα έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, ενώ επιπλέον ανέφερε: «Πρέπει να πάμε σε ακίνητα όπως τα στρατόπεδα και να φτιάξουμε εκεί ό,τι μπορούμε»

«Καμία συνεργασία με δυνάμεις του λαϊκισμού», απάντησε σε άλλο ερώτημα για την επόμενη μέρα των εκλογών.

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