Φοιτητές: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος
Οι φοιτητές προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν σήμερα στις σκηνές ενώ ακολουθεί συναυλία
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- Οι φοιτητές πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό ζήτημα στην πλατεία Συντάγματος από το μεσημέρι της Τρίτης 13/10.
- Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την ακρίβεια σε ενοίκια, ενέργεια και σούπερ μάρκετ.
- Οι φοιτητές έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία και σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν εκεί.
- Το απόγευμα συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Οικονομικών φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας τα αιτήματά τους.
- Θα πραγματοποιηθεί συναυλία με αρκετούς καλλιτέχνες στην πλατεία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό ζήτημα πραγματοποιούν από το μεσημέρι της Τρίτης 13/10 οι φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος, στα πρότυπα των πρόσφατων κινητοποιήσεων της Ισπανίας.
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, λόγω των ενοικίων, του ενεργειακού κόστους, αλλά και της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, καθώς και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Από το μεσημέρι της Τρίτης οι φοιτητές έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το απόγευμα συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Οικονομικών, φωνάζοντας συνθήματα με τις διαμαρτυρίες και τα αιτήματά τους.
Στόχος τους είναι να διανυκτερεύσουν σήμερα το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με αρκετούς καλλιτέχνες.
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