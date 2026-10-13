Φοιτητές: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος

Snapshot Οι φοιτητές πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό ζήτημα στην πλατεία Συντάγματος από το μεσημέρι της Τρίτης 13/10.

Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την ακρίβεια σε ενοίκια, ενέργεια και σούπερ μάρκετ.

Οι φοιτητές έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία και σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν εκεί.

Το απόγευμα συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Οικονομικών φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας τα αιτήματά τους.

Θα πραγματοποιηθεί συναυλία με αρκετούς καλλιτέχνες στην πλατεία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Snapshot powered by AI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό ζήτημα πραγματοποιούν από το μεσημέρι της Τρίτης 13/10 οι φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος, στα πρότυπα των πρόσφατων κινητοποιήσεων της Ισπανίας.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, λόγω των ενοικίων, του ενεργειακού κόστους, αλλά και της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, καθώς και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Από το μεσημέρι της Τρίτης οι φοιτητές έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το απόγευμα συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Οικονομικών, φωνάζοντας συνθήματα με τις διαμαρτυρίες και τα αιτήματά τους.

Στόχος τους είναι να διανυκτερεύσουν σήμερα το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με αρκετούς καλλιτέχνες.

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