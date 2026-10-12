Σπίτι μου 3: Δάνεια έως 230.000 ευρώ και σπίτια έως 300.000 ευρώ – Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι

Snapshot Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα ενεργοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 ή αρχές Ιανουαρίου 2027 με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και αναμένεται να ωφελήσει περίπου 20.000 δικαιούχους.

Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη και η μέγιστη αξία ακινήτου στα 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση έως 230.000 ευρώ που μπορεί να καλύπτει το 90% της αξίας.

Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σημαντικά, με όριο για άγαμους στα 25.000 ευρώ, για έγγαμους στα 35.000 ευρώ συν προσαυξήσεις ανά παιδί, και για μονογονεϊκές οικογένειες στα 39.000 ευρώ με επιπλέον προσαυξήσεις.

Από τα προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» έχουν υπογραφεί συνολικά σχεδόν 22.000 συμβάσεις, βοηθώντας πολλούς δικαιούχους στην αγορά κατοικίας με χαμηλότοκο δάνειο. Snapshot powered by AI

Νέα δυνατότητα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου αναμένεται να προσφέρει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Το νέο πρόγραμμα διευρύνει τόσο τα ηλικιακά όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αυξάνει τη μέγιστη αξία του ακινήτου και το ύψος της χρηματοδότησης, επιχειρώντας να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό πολιτών που δυσκολεύονται να αποκτήσουν δική τους κατοικία.

Προϋπολογισμός 2 δισ. ευρώ – Περίπου 20.000 οι δικαιούχοι

Ο προϋπολογισμός του «Σπίτι μου 3» ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 20.000 νέοι, ζευγάρια και νοικοκυριά.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά το ηλικιακό όριο, το οποίο αυξάνεται στα 55 έτη, από 50 που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2».

Παράλληλα, ανεβαίνει στα 300.000 ευρώ η μέγιστη αξία της κατοικίας που μπορεί να αγοραστεί μέσω του προγράμματος, από 250.000 ευρώ προηγουμένως, ενώ η ανώτατη χρηματοδότηση φτάνει πλέον τις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, με το υπόλοιπο 10% να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια του δικαιούχου.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Σημαντικά διευρυμένα είναι και τα ανώτατα εισοδηματικά όρια.

Για τους άγαμους, το όριο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και προσαύξησης 4.000 ευρώ ανά παιδί στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο εισόδημα ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στο «Σπίτι μου 2» το αντίστοιχο όριο ήταν 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Αλλαγές προβλέπονται και ως προς το μέγεθος της κατοικίας για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς για όσες έχουν περισσότερα από τέσσερα παιδιά θα επιτρέπονται επιπλέον 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Σχεδόν 22.000 συμβάσεις στα δύο προηγούμενα προγράμματα

Από τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» έχουν μέχρι σήμερα ωφεληθεί σχεδόν 22.000 πολίτες, καθώς έχουν υπογραφεί 7.814 και 14.114 συμβάσεις αντίστοιχα.

Για αρκετούς από τους δικαιούχους, η δυνατότητα αγοράς κατοικίας με χαμηλότερο κόστος δανεισμού αποδείχθηκε καθοριστική.