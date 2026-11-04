Διπλή αντεπίθεση Μητσοτάκη: Μείωση ΦΠΑ, ανάχωμα στην ακρίβεια και νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία

Το Μαξίμου επιχειρεί να κινηθεί ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα: να δώσει οικονομικές ανάσες στα νοικοκυριά και να ανανεώσει το κομματικό δυναμικό

Κώστας Τσιτούνας

Διπλή αντεπίθεση Μητσοτάκη: Μείωση ΦΠΑ, ανάχωμα στην ακρίβεια και νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μειώνει τον ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% σε 13% από 1η Ιανουαρίου 2027, ως στοχευμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
  • Παράλληλα με τη φορολογική ελάφρυνση, εξετάζεται η δωρεάν διάθεση προϊόντων περιόδου σε σχολεία και σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.
  • Η κυβέρνηση εφαρμόζει επιπλέον μέτρα κοινωνικής στήριξης, όπως ενίσχυση συνταξιούχων, επιστροφή ενοικίου και φορολογικές ελαφρύνσεις, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
  • Η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε οργανωτική ανανέωση με νέα στελέχη και προσπάθεια επανασύνδεσης με απομακρυσμένους ψηφοφόρους, μέσω επισκέψεων σε παραδοσιακές κομματικές βάσεις.
  • Η διπλή στρατηγική του Μαξίμου στοχεύει στην υποστήριξη των νοικοκυριών και στην αναζωογόνηση της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
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Σε δύο παράλληλα μέτωπα επιχειρεί να κινηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική πίεση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την προβολή του κυβερνητικού έργου. Από τη μία πλευρά, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας για χιλιάδες νοικοκυριά. Από την άλλη, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν αποστάσεις, δυσαρέσκειες και ψηφοφόροι που έχουν απομακρυνθεί από την κυβερνητική παράταξη.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί ταυτόχρονα στην κοινωνία και στο ίδιο το κόμμα. Με οικονομικές παρεμβάσεις που επιχειρούν να περιορίσουν συγκεκριμένα βάρη και με μια διαδικασία πολιτικής και οργανωτικής ανανέωσης, η οποία θα δώσει νέα πρόσωπα και διαφορετική δυναμική στη Νέα Δημοκρατία.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο – Από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ

Η ανακοίνωση για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, δεν είναι μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση σε μια κατηγορία βασικών προϊόντων, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε χαρακτηριστική περίπτωση στρέβλωσης. Παράλληλα, έβαλε στο τραπέζι την εξέταση προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης τέτοιων προϊόντων σε σχολεία και περιοχές με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει και έναν ευρύτερο πολιτικό συμβολισμό. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν περιορίζεται σε γενικές διακηρύξεις, αλλά μπορεί να περνά και μέσα από συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, εκεί όπου εντοπίζονται πραγματικές ανάγκες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πάντως, αναγνώρισε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επιτρέπουν οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα.

Αυτό είναι και το δύσκολο σημείο της κυβερνητικής προσπάθειας. Οι στοχευμένες μειώσεις μπορούν να προσφέρουν ανάσες, δεν αρκούν όμως από μόνες τους για να αντιστρέψουν την πίεση που δέχεται το οικογενειακό εισόδημα από το συνολικό κόστος ζωής. Η κοινωνία δεν μετρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες με βάση το εύρος τους, αλλά με βάση το αποτέλεσμα που βλέπει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς και στις καθημερινές της ανάγκες.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, η ενίσχυση των 400 ευρώ, η επιστροφή ενός ενοικίου σε δικαιούχους και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι, παρά τους περιορισμούς του προϋπολογισμού, επιχειρείται να επιστρέψει στην κοινωνία μέρος της δημοσιονομικής δυνατότητας μέσα από συγκεκριμένα μέτρα.

Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι η αποτελεσματικότητά τους. Γιατί η ακρίβεια δεν υποχωρεί με ανακοινώσεις και οι πολίτες έχουν πλέον μικρή ανοχή σε υποσχέσεις που δεν μεταφράζονται σε πραγματική βελτίωση της αγοραστικής τους δύναμης.

Νέα πρόσωπα και επιστροφή στις κομματικές ρίζες

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια οργανωτικής ανασύνταξης. Η ανανέωση των κομματικών οργάνων και η αξιοποίηση νεότερων στελεχών δεν είναι απλώς μια διαδικαστική αλλαγή μετά το συνέδριο. Είναι μια επιλογή με σαφή πολιτική στόχευση: να δοθεί χώρος σε νέο αίμα, να ενεργοποιηθούν στελέχη που μπορούν να εκπροσωπήσουν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και να ξαναβρεί η παράταξη τη σύνδεσή της με ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί.

Το Μαξίμου γνωρίζει ότι η κυβερνητική φθορά δεν αντιμετωπίζεται μόνο με υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζεται και ένα κόμμα που να βρίσκεται σε κίνηση, να έχει παρουσία στην περιφέρεια, να συνομιλεί με την κοινωνία και να μην περιορίζεται στον ρόλο του υποστηρικτικού μηχανισμού της κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα και στις Σέρρες. Πρόκειται για δύο περιοχές με ισχυρό συμβολισμό για την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς συνδέονται πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή αντίστοιχα.

Οι περιοδείες αυτές δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δείχνουν, όμως, ότι η ηγεσία της ΝΔ επιδιώκει να απευθυνθεί ξανά σε ακροατήρια που αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από τη σημερινή κυβερνητική εικόνα. Η προσπάθεια είναι να περιοριστούν οι εσωτερικές αποστάσεις και να ξαναχτιστούν γέφυρες με ψηφοφόρους που παραμένουν πολιτικά κοντά στην παράταξη, αλλά εμφανίζονται δυσαρεστημένοι.

Η διπλή στόχευση είναι πλέον ευδιάκριτη. Η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να παρέμβει στην καθημερινότητα, με φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα κοινωνικής στήριξης, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να ανανεώσει την κομματική της εικόνα και να ενεργοποιήσει ξανά τη βάση της.

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