Μητσοτάκης για 2 χρόνια «ελληνικού FBI»: Στόχος η «ολική επαναφορά» του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας

Snapshot Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις σε δύο χρόνια, χειριζόμενη 1.510 υποθέσεις με 5.454 κατηγορούμενους.

Η συνεργασία αστυνομικών, φορολογικών και δικαστικών αρχών λειτουργεί ως ενιαίο μέτωπο κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της φοροδιαφυγής.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής οδήγησε σε έσοδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ το 2025, με πιθανή αύξηση το 2026, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση κρίσιμων δημόσιων τομέων.

Η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερες ποινικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στη σύλληψη και τιμωρία των εγκληματιών, σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις που αποφυλάκιζαν κρατούμενους.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποκάλυψη και η δίωξη της παρανομίας αποτελούν πρόοδο, απορρίπτοντας την κριτική για την εμφάνιση πολλών υποθέσεων διαφθοράς. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η «ολική επαναφορά» του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

«Το "Νομιμότητα Παντού" μετατράπηκε σε καθημερινή μάχη παντού. Στόχος μας, η «ολική επαναφορά» του Νόμου έναντι της αυθαιρεσίας. Την επιλογή εκείνη δικαιώνουν τα αποτελέσματα της ειδικής δομής που συγκροτήσαμε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στα επιχειρησιακά αποτελέσματα της ΔΑΟΕ, σημειώνοντας ότι μέσα σε 24 μήνες η υπηρεσία χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, με 5.454 πρόσωπα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, εξαρθρώθηκαν 259 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά και σε παράνομα δίκτυα εντός εφοριών, πολεοδομιών και σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία των διωκτικών, φορολογικών και δικαστικών αρχών, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως «ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα», με στόχο να κλείσει κάθε «χαραμάδα» ασυλίας.

Συνδέοντας την αντιμετώπιση της παρανομίας με τα δημόσια οικονομικά, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι μόνο από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίστηκαν περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως το 2025, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα πρόσθετα αυτά έσοδα δημιουργούν δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας, της Εθνικής Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας.

«Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι», τόνισε ο πρωθυπουργός, συνδέοντας την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη δυνατότητα χρηματοδότησης κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.

Απαντώντας στην κριτική για τις πρόσφατες αποκαλύψεις υποθέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους διερωτώνται γιατί έρχονται στο φως τόσες υποθέσεις παρανομίας.

«Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την αντιπαράθεσή του με την αντιπολίτευση, αντιπαραβάλλοντας την ποινική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης με εκείνη προηγούμενων κυβερνήσεων.

«Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές», ανέφερε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε τη μεταρρύθμιση για τη συγκρότηση της ειδικής υπηρεσίας, τονίζοντας: «Δεν είμαστε, συνεπώς, "όλοι ίδιοι" και αυτό αναγνωρίζεται».

Η ομιλία του πρωθυπουργού

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