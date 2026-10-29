Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»

Η κινηματογραφική παρακολούθηση και σύλληψη του βασιλιά των Φούρνων

Κατερίνα Ρίστα

Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο Mr Χωριάτικο ενημερώθηκε για έρευνα και επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό, αλλά παρακολουθήθηκε από την ασφάλεια.
  • Μετακινήθηκε από τον Άλιμο σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ αυτών Αθήνα, Αγίους Θεοδώρους, Κόρινθο και Ιωάννινα, για να μπερδέψει τις αρχές.
  • Παρακολουθήθηκε στενά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν τις κινήσεις του μέσω κινητού τηλεφώνου και οπτικής επιτήρησης.
  • Την Κυριακή το πρωί, ενώ ήταν έτοιμος να φύγει για Αλβανία, συνελήφθη από τις αρχές σε επιχείρηση του ελληνικού FBI.
  • Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τον περίμεναν και αποκάλυψε πως σχεδίαζε να διαφύγει μέσω πίσω εξόδου του ξενοδοχείου, με τελικό προορισμό το Ντουμπάι.
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Σάββατο πρωί, καρφί -μέσα από την ΕΛ.ΑΣ το πιθανότερο- ειδοποιεί τον Mr Χωριάτικο. Εκείνος παίρνει μια μεγάλη βαλίτσα, σε απόσταση άνδρες της ασφάλειας τον παρακολουθούν και αντιλαμβάνονται ότι ετοιμάζεται για το εξωτερικο.

Ξεκινάει από το σπίτι του στον Άλιμο και κάνει 4 στάσεις για να μπερδέψει την ασφάλεια. Αρχικά πάει σε συνεργάτες του στην Αθήνα , σαν να είναι μια κανονική μέρα -στην πραγματικότητα τους ενημερώνει να φύγουν, βρίσκει το παιδί του - το χαιρετά και του λέει για την έρευνα, αλλάζει 2 αυτοκίνητα και στη συνέχεια πάει σε ταβέρνα στους Αγίους Θεωδόρους και τρώει μαζί με τη σύντροφό του.

Πάει στην Κόρινθο, έχει και εκεί μια συνάντηση. Ξέρει ότι τον παρακολουθούν, διώχνει το τρίτο αυτοκίνητο μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του για Αθήνα. Το ακολουθούν οι αστυνομικοί και σε κεντρικό φανάρι της Αθήνας βλέπουν ότι είναι μόνη της.

Σφαίρα κινούνται ξανά προς Κόρινθο και παρακολουθούν το κινητό του Γ.Α. Το εντοπίζουν Αμφιλοχία. Κινείται μαζί με Αλβανό , αυτός τον παρέλαβε το πιθανότερο από την Κόρινθο. Το βράδυ το περνάει σε μεγάλο ξενοδοχείο των Ιωαννίνων.

Κυριακή 9 η ώρα το πρωί ετοιμάζεται να φύγει για Αλβανία. Έχουν περικυκλώσει όλη την επιχείρηση οι αστυνομικοί του FBI. Ο βασιλιάς του ψωμιού βγαίνει και τους λέει: «Καλημέρα, σας περίμενα, είχατε 5 λεπτά, θα ερχόταν αυτοκίνητο να με πάρει και θα με χάνατε. Προλάβατε.....» Θα έφευγε με όχημα από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου μαθαίνω. Θα έφτανε Τίρανα και από εκεί αεροπορικώς Ντουμπάι.

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