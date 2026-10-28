Ο «Mr Χωριάτικο» και χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Έρευνα για κύκλωμα γύρω από την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» αποκαλύπτει χρήση «αχυρανθρώπων» ως δήθεν ιδιοκτητών εταιρειών.

59 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, με βασικό επιχειρηματία που φέρεται να συντόνιζε το δίκτυο.

Στενοί συνεργάτες με διαφορετικούς ρόλους περιλαμβάνουν πρώην αστυνομικό, συνδικαλιστή και πρόσωπα με διασυνδέσεις στη νύχτα.

Περιπτώσεις όπως νεκρός ιδιοκτήτης εταιρείας και 70χρονη με αναπηρία που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια δέκα καταστημάτων εγείρουν ερωτήματα για την πραγματική ιδιοκτησία.

Οι Αρχές ερευνούν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και τη χρήση εικονικών ιδιοκτητών για την απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα που ερευνάται με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», καθώς η δικαστική έρευνα στρέφεται τόσο στη φερόμενη δράση των βασικών κατηγορουμένων όσο και στον ρόλο προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών, χωρίς να είναι απαραίτητα οι πραγματικοί διαχειριστές τους.

Εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματία πίσω από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» εμφανίζονται ως χορηγοί σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση συνδικαλιστικού σωματείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Η αποκάλυψη προκαλεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χορηγός, με φόντο τις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ενός από τα μεγαλύτερα συνδικαλιστικά σωματεία της χώρας, δημοσιεύτηκε αναφορά στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε το 2025 για τα παιδιά των αστυνομικών.

Στο σχετικό δημοσίευμα, το σωματείο ευχαριστούσε την εταιρεία που ανέλαβε τη χορηγία της εκδήλωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την εταιρεία, χορηγό της εκδήλωσης, η οποία κάλυψε το συνολικό κόστος της παράστασης».

Τι απαντά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης, Δημοσθένης Πάκος, υποστήριξε ότι το σωματείο δεν γνώριζε τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες του επιχειρηματία.

«Δεν γνωρίζαμε και δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τις παράνομες δραστηριότητες του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Οποιαδήποτε επαφή είχαμε με την εταιρεία ήταν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η πληρωμή για τη γιορτή έγινε απευθείας στο θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνολικά 59 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας που φέρεται να συντόνιζε τη δραστηριότητα του δικτύου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στη δικογραφία περιγράφονται οι ρόλοι στενών συνεργατών του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει διακριτές αρμοδιότητες, από τη διαχείριση εταιρειών έως την εξεύρεση προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, οι περιπτώσεις ανθρώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», ακόμη και χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανιζόταν στο όνομά τους.

Οι συνεργάτες που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο

Σύμφωνα με το Star, μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται από τις Αρχές περιλαμβάνεται πρώην αστυνομικός, με τα αρχικά Κ.Κ., ο οποίος φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αποταχθεί από το Σώμα για υπόθεση υπεξαίρεσης και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Στο περιβάλλον του βασικού κατηγορουμένου αναφέρονται και άλλα πρόσωπα, στα οποία αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι:

Ο συνδικαλιστής Ρ.Ρ. φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής συνεργάτης σε υψηλό επίπεδο, έχοντας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γνώση βασικών πτυχών της δραστηριότητας του δικτύου.

Ο Β.Μ. φέρεται να είχε αναλάβει τον εντοπισμό και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών, καθώς και την καταβολή χρημάτων σε αυτούς.

Ο Κ.Α. φέρεται να είχε την ευθύνη για τον συντονισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων στη Ρόδο.

Ο Α.Σ. περιγράφεται στο ρεπορτάζ ως πρόσωπο με διασυνδέσεις στον χώρο της νύχτας, το οποίο φέρεται να αναλάμβανε τη διευθέτηση δύσκολων ζητημάτων για λογαριασμό του κυκλώματος.

Ακόμη και νεκρός εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρείας

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ αφορά άνδρα με τα αρχικά Α.Κ., ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρείας σε οικισμό της Ηλείας, κοντά στον τόπο καταγωγής του επιχειρηματία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε πεθάνει εδώ και χρόνια. Το στοιχείο αυτό φέρεται να προέκυψε έπειτα από επικοινωνία με συγγενικό του πρόσωπο και εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του στην εταιρική δραστηριότητα.

Η 70χρονη με αναπηρία 87% και τα δέκα καταστήματα

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η περίπτωση μιας 70χρονης γυναίκας με ποσοστό αναπηρίας 87%, η οποία διαμένει σε οίκο ευγηρίας στη Ζάκυνθο.

Η γυναίκα φέρεται να εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια δέκα καταστημάτων μεγάλης αξίας, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, λάμβανε μηνιαία ποσά από 800 έως 1.000 ευρώ για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Παράλληλα, στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και η περίπτωση ενός 90χρονου από τη Σαλαμίνα, ο οποίος εμφανιζόταν ως πρόσωπο που εκπροσωπούσε εταιρεία, χωρίς να είναι σαφές από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία ποιος ήταν ο πραγματικός βαθμός συμμετοχής του.

Στο επίκεντρο η πραγματική ιδιοκτησία των εταιρειών

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη έρευνα για τη λειτουργία του εταιρικού δικτύου που φέρεται να είχε δημιουργηθεί γύρω από την αλυσίδα «Το Χωριάτικο». Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ποιοι εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες και ποιοι διαχειρίζονταν τις πληρωμές και τις οικονομικές συναλλαγές.

Η αξιοποίηση προσώπων ως εικονικών ιδιοκτητών αποτελεί κρίσιμο σκέλος της υπόθεσης, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο φέρονται να οργανώνονταν οι εταιρικές δραστηριότητες και να αποκρύπτονταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

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