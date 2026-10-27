«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου – Ο αρχηγός, ο συντονιστής και ο 43χρονος

Snapshot Το κύκλωμα φοροαπάτης του «Χωριάτικο» λειτουργούσε καθετοποιημένα, με μεταφορά και εκμετάλλευση γυναικών για σεξουαλικές υπηρεσίες και καταβολή υποτιθέμενων χρεών.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και συνεργάτες του διαχειρίζονταν περί τις 520 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, με παράνομες δραστηριότητες σε Λάρισα, Κόρινθο, Αττική, Ρόδο και Μύκονο.

Το κύκλωμα είχε σύστημα αχυρανθρώπων και πλαστών στοιχείων, ενώ κατηγορείται για μη καταβολή φόρων, πλαστά ταυτοποιητικά και ξέπλυμα χρήματος. Snapshot powered by AI

Το κουβάρι της μεγάλης υπόθεσης φοροαπάτης του «Χωριάτικο» προσπαθούν να ξεδιαλύνουν τα έμπειρα στελέχη των αστυνομικών.

Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα της φοροαπάτης που είχε πλοκάμια σε Ελλάδα και εξωτερικό φέρεται να ξεκινά μετά από μία καταγγελία που έγινε από γυναίκα στις 14 Ιανουαρίου του 2026.

Η νέα καταγγελία για μαστροπεία

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο παρελθόν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για μαστροπεία. Σύμφωνα με τη νέα καταγγελία, υποσχόταν καλοπληρωμένη εργασία σε οικονομικά ευάλωτες γυναίκες από το εξωτερικό προκειμένου να εργαστούν ως χορεύτριες στα στριπτιτζάδικά του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα το εν λόγω κύκλωμα λειτουργούσε καθετοποιημένα. Το κύκλωμα μετέφερε τις γυναίκες στην Ελλάδα και τις εγκαθιστούσε σε καταλύματα. Ακολούθως τις ενημέρωναν πως θα έπρεπε να παρέχουν και σεξουαλικές υπηρεσίες ενώ παράλληλα τις «φόρτωναν» και με υποτιθέμενο χρέος για τη μεταφορά τους. Το κύκλωμα παρακρατούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων ως «αποπληρωμή».

Η έρευνα για την οικομική δραστηριότητα του φερόμενου ως αρχηγού

Την ίδια στιγμή ξεκινά και η έρευνα για την οικονομική του δραστηριότητα του Άγγελου Γιαννακόπουλου από το 2016. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, ότι ο επιχειρηματίας είχε απλώσει τη δραστηριότητά του σε όλη την Ελλάδα με κεντρικούς σταθμούς σε Λάρισα, Κόρινθος, Αττική, Ρόδος και Μύκονος.

Το κύκλωμα διέθετε ένα δαιδαλώδες σύστημα εταιρειών και είχε άπειρους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μεταξύ αυτών, βρέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί σε Βουλγαρία, Δανία αλλά και Ιρλανδία.

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Οι αστυνομικοί αξιολογώντας τα στοιχεία και τις επισυνδέσεις που είχαν στη διάθεσή τους εντοπίζουν και κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων:

μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

μη πληρωμή ΦΠΑ

μη καταβολή φόρου εισοδήματος

πλαστά ταυτοποιητικά στοιχεία

ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα

επιστρεπτέα προκαταβολή-μη εξόφληση οφειλών από επιχορηγήσεις

με εξόφληση μισθωμάτων από δημοπρασίες παραλιών στη Ρόδο

Το δαιδαλώδες σύστημα της απάτης

Το σύστημα που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος ως αρχηγός για να «θησαυρίζει» λειτουργούσε με βαθμίδες.

Ο φερόμενος ως αρχηγός Άγγελος Γιαννακόπουλος αλλά και ο φερόμενος υπαρχηγός του και πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος ήταν συνέταιροι σε 40 εταιρίες σε Αθήνα και Ρόδο.

Οι δύο τους μαζί με ένα γνωστό επιχειρηματία από το νησί της Ρόδου αλλά και έναν 43χρονο με το όνομα Σάκης δημιουργούν το καρέ της ηγετικής ομάδας του κυκλώματος.

Το κύκλωμα μέσω αχυρανθρώπων στο νησί της Ρόδου είχε υπό τον έλεγχό του 28 παραλίες αλλά και 7 υπερπολυτελή ακίνητα.

Μόνο σε Ρόδο, Μύκονο και Αττική το σύνολο των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 433 εκ των οποίων οι 340 είναι καφετέριες-μπαρ-κέντρα διασκέδασης.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είναι ο μεγάλος αρχηγός και στην πρώτα βαθμίδα του κυκλώματος.

Στη δεύτερη βαθμίδα, βρίσκονται ο Ρίζος Ρίζος (φερόμενος ως υπαρχηγός) που είχε το ρόλο συντονισμού των αχυρανθρώπων, η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού η οποία τελεί υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, λογιστές που δημιουργούσαν εικονικές εταιρίες, ένας γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου αλλά και ο 43χρονος Σάκης ο οποίος -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- είναι στενός συνεργάτης του επιχειρηματία αλλά και μέλος της Greek Mafia.

Στην Τρίτη βαθμίδα βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος μεταξύ των οποίων περίπου 40 αχυράνθρωποι. Το κύκλωμα διέθετε περίπου 520 εταιρίες ενώ δεν δίσταζε να βάλει ως «μπροστινούς» στις επιχειρήσεις μη υπαρκτά πρόσωπα αλλά και άτομα που έχουν πεθάνει.

Το μαύρο τεφτέρι εσόδων -εξόδων της Ρόδου

Η ερευνά για το νησί της Ρόδου ξεκίνησέ μετά από έφοδο που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ κατά την οποία εντόπισε σημειωματάρια που αναγράφονταν αναλυτικά τα εξωφρενικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη του κυκλώματος από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Όπως μετέδωσε το Mega, εντοπίστηκε ένα «τεφτέρι» με τα έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα των δραστηριοτήτων του κυκλώματος από 6 παραλίες.

Στα σημειωματάρια μόνο για δύο περιόδους και συγκεκριμένα την περίοδο Μάιο- Σεπτέμβριο 2025 και Μάιο- Αύγουστο 2026 εντοπίστηκαν τα ποσά που αναλογούν σε κάθε πρόσωπο και συγκεκριμένα:

κ. Άγγελος 2.884.888,15 ευρώ

κ. Ρίζος 1.567.735 ευρώ

κ. Κώστας 1.093.104,50 ευρώ

κ. Λάκης 305.000 ευρώ

Κάτια 205.000 ευρώ

κ. Θανάσης 102.500 ευρώ

Δείτε το βίντεο του Mega:

Στη δέσμευση δύο λογαριασμών με 6.000.000 ευρώ, προχώρησαν οι Αρχές

Τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών, στην Ιρλανδία και στη Δανία, έχει ζητήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για τη μεγάλη υπόθεση φορολογική απάτης και κλοπής της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και άλλων επιχειρήσεων που διαχειριζόταν ο 58χρονος ιδιοκτήτης της και αρχηγός τής εγκληματικής οργάνωσης.

Οι λογαριασμοί αυτοί είναι στα ονόματα δύο αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί, καθώς η μία έχει διαφύγει στη Ρουμανία και ή άλλη στη Γερμανία. Οι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με POS των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών γινόταν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ανερχόταν σε πολλά εκατομμύρια. Το ξέπλυμα σύμφωνα με τις έρευνες γινόταν στέλνοντας στην Ελλάδα τα χρήματα από τους παραπάνω λογαριασμούς ως εμβάσματα από το εξωτερικό και στη συνέχεια αγοράζονταν ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα είδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους λογαριασμούς αυτούς έχουν βρεθεί περίπου 6.000.000 ευρώ, αλλά εκτιμάται ότι τα συνολικά ποσά θα είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και η παράλληλη έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.

Πώς γινόταν η απάτη και κλοπή του Δημοσίου

Η οργάνωση εξασφάλιζε τους αχυρανθρώπους με καταβολή μηνιαίου μισθού ύψους περίπου 1.000 ευρώ, καθώς ήταν άνθρωποι χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας, ενώ ακόμα παρουσίαζε ως διαχειριστές κάποιων επιχειρήσεων ανύπαρκτα πρόσωπα ή ανθρώπους που έχουν αποβιώσει.

Ακολούθως ο 58χρονος κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της απάτης, με τα λογιστικά του γραφεία και σε πλήρη άγνοια των αχυρανθρώπων δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ στα στοιχεία αυτών, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν, αφανώς, αποκλειστικά άλλα μέλη της οργάνωσης προς όφελος του αρχηγού.

Ο βασικός στόχος, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της Αστυνομίας, ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων έναντι του κράτους, καθώς όποιες νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στον αχυράνθρωπο.

Έτσι σε βάθος δεκαετίας που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, η οργάνωση δεν κατέβαλε συστηματικά ποσά που αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 120.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα:

Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ύψους περί τα 38.800.000 ευρώ, περίπου.

Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38.000.000 ευρώ, περίπου.

Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη ύψους 43.000.000 ευρώ περίπου (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ).

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος του καταστήματος, η οργάνωση ανέπτυσσε ειδικότερο τρόπο, πάντα με βασικό στόχο την αποφυγή των υποχρεώσεών τους στο Κράτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

Καταστήματα που λειτουργούσαν με ενοικίαση παραλιών από την Κτηματική Υπηρεσία και ΕΤΑΔ. Η οργάνωση λάμβανε μέρος στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την ενοικίαση παραλιών με προσφορές που ήταν ασύμφορες για τους λοιπούς ενδιαφερομένους, όπως για παράδειγμα, ενοικίαση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ την κατοχύρωνε με 1.000.000 ευρώ για 3 έτη, με εταιρεία που λειτουργούσε στα στοιχεία αχυρανθρώπων. Στη συνέχεια κατέβαλε συνήθως την πρώτη δόση και δεν ξαναπλήρωνε για τα επόμενα 3 έτη. Στο τελευταίο έτος βεβαιωνόταν τα χρέη στην οικεία ΔΟΥ και με πρόταση του Δήμου θα γινόταν αποπομπή. Ταυτόχρονα όμως η εγκληματική οργάνωση έκανε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και τα χρέη πήγαιναν στον αχυράνθρωπο. Το επόμενο διάστημα κατέβαινε εκ νέου σε διαγωνισμό με άλλο νομικό πρόσωπο και άλλον αχυράνθρωπο και επαναλαμβανόταν η ίδια διαδικασία. Σημειωτέων ότι και τα υπόλοιπα χρέη που συσσωρεύονταν στο νομικό πρόσωπο, όπως μη καταβολή εισφορών και ΕΦΚΑ, κατέληγαν στον αχυράνθρωπο που δεν διέθετε καθόλου περιουσία και το δημόσιο δεν εισέπραττε ούτε ευρώ.

Κατοχύρωνε χώρους σε πόστα που τους ενδιέφερε για 10 χρόνια και ακολούθως τα έκανε υπομισθώσεις σε εταιρείες. Για να αποκρύψει τα χρήματα διέθετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως Ισλανδία, Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν από υψηλά μέλη της ε.ο. και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό και προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων, εκτάσεων, οχημάτων, επενδυτικά πακέτα κλπ.

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