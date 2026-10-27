«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου

Η οργάνωση κατηγορείται για αθέμιτες πρακτικές, εκφοβισμό και ξυλοδαρμούς κατά επιχειρηματικών αντιπάλων

Μιχάλης Παπαδάκος

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δεκαπέντε άτομα από τη Ρόδο εμπλέκονται σε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.
  • Η οργάνωση κατηγορείται για αθέμιτες πρακτικές, εκφοβισμό και ξυλοδαρμούς κατά επιχειρηματικών αντιπάλων.
  • Στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου σημειώθηκε έντονη βία με παρουσία «φουσκωτών» κατά τη δημοπρασία παραλίας κάτω από το καζίνο.
  • Συνελήφθησαν επιχειρηματίες, υπεύθυνοι εστιατορίων και άλλοι συνεργάτες του Γιαννακόπουλου, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού επιχειρηματία της Ρόδου.
  • Η Ρόδος λειτουργούσε ως βασικό πεδίο κερδοφορίας και ξέπλυμα χρήματος για την οργάνωση, αποφέροντας μεγαλύτερα κέρδη ακόμα και από τη Μύκονο.
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Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 15 άτομα από τη Ρόδο συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση, της οποίας επικεφαλής φέρεται να είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Στο νησί των Ιπποτών, ο Mr. Χωριάτικο και οι άνθρωποί του κατηγορήθηκαν για αθέμιτες πρακτικές, εκφοβισμό αλλά και ξυλοδαρμό όσων έμπαιναν εμπόδιο στα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Αποκορύφωμα όλων αυτών των πρακτικών που ακολουθούσαν ήταν τα όσα διαδραματίστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού για την δημοπρασία αναφορικά με την εκμετάλλευση της παραλίας κάτω από την περιοχή του καζίνο.

Αξέχαστη έχει μείνει στους κατοίκους η εικόνα των «φουσκωτών» στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου κατά την διαδικασία δημοπρασίας για την εν λόγω παραλία-φιλέτο που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες.

Οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε επιχειρηματίες, υπεύθυνους εστιατορίων, λογιστές και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως μοχλός πίεσης στις συμφωνίες λόγω της... διάπλασης τους.

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Μάλιστα φαίνεται να έχει συλληφθεί και ο «κολλητός» του Α. Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της Ρόδου.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κάτοικοι του νησιού σχολίαζαν τις δημόσιες εμφανίσεις του επιχειρηματία με άτομα από την παρανομία.

Για τη Ρόδο ο ρόλος του «Mr Χωριάτικο» ήταν γνωστός, το ερώτημα γι’ αυτούς είναι γιατί έγιναν τώρα οι συλλήψεις.

Όπως υποστηρίζουν μιλώντας στο Newsbomb.gr η Ρόδος αποτελούσε βασικό πεδίο δράσης και ρευστοποίησης για την οργάνωση του επιχειρηματία. Ήταν χρυσοφόρο πλυντήριο. Του απέδιδε περισσότερα χρήματα και από τη Μύκονο.

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