Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από το «Χωριάτικο» και τα strip show στις απειλές για συμβόλαιο θανάτου

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ξεκίνησε από την αρτοποιία και επεκτάθηκε σε νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης με σημαντική οικονομική ανάπτυξη.

Απαλλάχθηκε από κατηγορίες που αφορούσαν trafficking και λειτουργία νυχτερινών κέντρων, παρά τις σοβαρές δικαστικές περιπέτειες.

Φέρεται να υπήρξε θύμα επιχειρηματικής αντιπαράθεσης στη Μύκονο, με πληροφορίες για συμβόλαιο θανάτου ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που δεν εκτελέστηκε.

Απειλές για τη ζωή του και απαιτήσεις χρημάτων σχετίζονται με επιχειρηματικές διαμάχες, χωρίς όμως επιβεβαίωση πληρωμών ή δικαστικές αποδείξεις.

Η έρευνα για τον επιχειρηματία συνδέεται με τρεις δικογραφίες που αφορούν διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, δολοφονία και εκβιασμούς επιχειρηματιών. Snapshot powered by AI

Από την αρτοποιία και τους φούρνους, μέχρι τα νυχτερινά κέντρα, την εστίαση και τις μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ακολούθησε μια διαδρομή που συνοδεύτηκε από σημαντική οικονομική επέκταση, αλλά και δικαστικές περιπέτειες.

Στο παρελθόν βρέθηκε κατηγορούμενος σε υπόθεση που συνδέθηκε με τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων και trafficking, από την οποία απαλλάχθηκε, ενώ αργότερα ήρθαν στο προσκήνιο πληροφορίες για φερόμενο συμβόλαιο θανάτου ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, με φόντο επιχειρηματική αντιπαράθεση στη Μύκονο.

Από το «Χωριάτικο» στο στριπτιτζάδικο της Συγγρού

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγινε γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο μέσα από την ανάπτυξη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και των «Αττικών Φούρνων». Η δραστηριότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην αρτοποιία. Σταδιακά επεκτάθηκε στην εστίαση, στις καφετέριες, στα κλαμπ και στα νυχτερινά κέντρα, με το όνομά του να συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ξεχωριστή θέση είχε πασίγνωστο strip show στη λεωφόρο Συγγρού. Η συγκεκριμένη επιχείρηση συνδέθηκε με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές περιπέτειες του επιχειρηματία, ο οποίος είχε βρεθεί κατηγορούμενος μαζί με άλλα πρόσωπα για σοβαρά αδικήματα. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με την απαλλαγή του.

Τα επόμενα χρόνια, η επιχειρηματική του παρουσία διευρύνθηκε. Στον χώρο της νύχτας κυκλοφορούσαν αναφορές για συμμετοχή του σε διάφορες επιχειρήσεις, ακόμη και σε δραστηριότητες στις οποίες δεν εμφανιζόταν επισήμως. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν αρκούν από μόνες τους για να τεκμηριώσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε επιχείρησης που συνδέθηκε με το όνομά του, όμως άπαντες στην πιάτσα γνώριζαν ποιος ήταν το αφεντικό.

Η επιχειρηματική αντιπαράθεση στη Μύκονο

Στο επίκεντρο μιας διαφορετικής υπόθεσης βρέθηκε αργότερα ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να προέκυψε έντονη επιχειρηματική αντιπαράθεση με ξενοδόχο στη Μύκονο.

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για σχέδιο δολοφονίας του επιχειρηματία, με το φερόμενο συμβόλαιο θανάτου να ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι πληροφορίες αφορούσαν τηλεφωνικές συνομιλίες κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, Δομοκού και Χανίων, οι οποίες φέρεται να είχαν εντοπιστεί μέσω επισυνδέσεων της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υποτιθέμενο συμβόλαιο θανάτου συνδεόταν με την επιχειρηματική διαμάχη στη Μύκονο και με συμφέροντα που φέρονται να θεωρούσαν τον Γιαννακόπουλο εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έφτασε ποτέ ενώπιον των Αρχών, καθώς το συμβόλαιο θανάτου δεν εκτελέστηκε...

Ο Θ.Σ. και οι προειδοποιήσεις για τη ζωή του

Στην ίδια υπόθεση αναφέρεται ο Θ.Σ., ο οποίος περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία και πρόσωπο που αποτελούσε την προσωπική του «ασπίδα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, το όνομά του περιλαμβανόταν στις τηλεφωνικές συνομιλίες που εξετάζονταν, ενώ φέρεται να είχε ενημερωθεί για πιθανό κίνδυνο δολοφονικής επίθεσης.

Οι ίδιες πληροφορίες έκαναν λόγο για αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, άνθρωπος μέσα από την Αστυνομία φέρεται να είχε πει χαρακτηριστικά στον Γιαννακόπουλο και τον προσωπικό του φρουρό, να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί οι αντίπαλοι δεν θα διστάσουν να τους «καθαρίσουν» μέρα-μεσημέρι...

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί, οι απειλές φέρονταν να συνδέονται με απαιτήσεις χρημάτων προς τον επιχειρηματία. Σε σχετική αναφορά γινόταν λόγος για απαίτηση καταβολής 200.000 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να διευθετηθεί η αντιπαράθεση. Δεν προκύπτει, ωστόσο, από τις συγκεκριμένες πληροφορίες ότι το ποσό καταβλήθηκε ή ότι οι καταγγελλόμενες απαιτήσεις αποδείχθηκαν δικαστικά μιας και η ομερτά της νύχτας δεν επιτρέπει σε αντίστοιχες υποθέσεις να φτάσουν στη Δικαιοσύνη...

Το επεισόδιο στο strip show και οι αναφορές στην Greek Mafia

Στην ίδια αλληλουχία γεγονότων περιλαμβανόταν και ένα σοβαρό επεισόδιο στο γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της Συγγρού, λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ομάδα ανδρών φέρεται να επιτέθηκε σε πελάτες και εργαζομένους του καταστήματος, σε ένα περιστατικό που παρουσιάστηκε ως επίδειξη ισχύος στο πλαίσιο των ανταγωνισμών στον χώρο της νύχτας. Στις ίδιες πληροφορίες αναφερόταν ότι ο Ζαμπούνης είχε ζητήσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Η συγκεκριμένη αναφορά εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των πληροφοριών για εκβιασμούς επιχειρηματιών και φερόμενα συμβόλαια θανάτου. Όπως και στις προαναφερθείσες υποθέσεις, ούτε και το επεισόδιο στο στριπτιτζάδικο δεν αποδείχθηκε ότι συνδεόταν επιχειρησιακά με τη δολοφονία του Ζαμπούνη ή ότι συγκεκριμένα πρόσωπα συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση.

Οι τρεις δικογραφίες και το ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας

Η υπόθεση εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση, το οποίο περιλάμβανε τρεις διακριτές δικογραφίες: Μία για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, μία για τη δολοφονία του «Ζαμπόν» και μία για εκβιασμούς επιχειρηματιών και φερόμενα συμβόλαια θανάτου.

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