«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

Snapshot Η ποινική δίωξη στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» περιλαμβάνει κακουργήματα όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ και φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, πλαστογραφία και συνέργεια σε φοροδιαφυγή.

Δύο πλημμελήματα αποδίδονται για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και απάτη από κοινού.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με τη συνδρομή δύο επίκουρων ανακριτών λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, στην πλειονότητά τους κακουργηματικού χαρακτήρα, βρίσκονται οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», καθώς η ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, η δίωξη αφορά τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, τόσο μέσω της υποβολής ανακριβούς δήλωσης όσο και μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ.

Στις αποδιδόμενες πράξεις περιλαμβάνονται, επίσης, η συνέργεια σε φοροδιαφυγή, η πλαστογραφία με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ και η διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ακόμη τις πράξεις της μαστροπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού και της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης περιορισμών διαμονής. Επιπλέον, αποδίδονται δύο πλημμελήματα, αυτά της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και της απάτης από κοινού.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων, η δικογραφία χρεώθηκε σε ανακριτή, ο οποίος θα συνεπικουρείται από δύο επίκουρους ανακριτές για τη διενέργεια της ανάκρισης.

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