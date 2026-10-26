Χωριάτικο: Στον Εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες για την απάτη - Βγήκαν από τη ΓΑΔΑ με χειροπέδες

Snapshot Στην Ευελπίδων οδηγούνται οι 59 συλληφθέντες για φορολογική απάτη στους φούρνους «Χωριάτικο».

Η ζημία για το Δημόσιο από την υπόθεση ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Εισαγγελέας αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος των κατηγορουμένων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να λάβουν προθεσμία απολογίας.

Οι κατηγορούμενοι βγήκαν από τη ΓΑΔΑ με χειροπέδες. Snapshot powered by AI

Στην Ευελπίδων οδηγούνται οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φορολογικής απάτης στους φούρνους «Χωριάτικο», με τη ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο Εισαγγελέας αναμένεται να ασκήσει σε βάρους τους ποινικές διώξεις, ενώ ακολούθως θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

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