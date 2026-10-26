Χωριάτικο: «Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί εκατομμυρίων και διαδρομές χρήματος προς τη Δανία

Snapshot Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Πίσω από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας φέρονται να κρύβονταν γυναίκες που δεν σχετίζονται με την ιδιοκτησία της επιχείρησης και έχουν κληθεί για κατάθεση.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε σύνδεση με τράπεζα της Δανίας που χειριζόταν τις συναλλαγές μέσω POS στα καταστήματα.

Οι καταθέσεις μαρτύρων, η ροή των χρημάτων και οι επισυνδέσεις συνέβαλαν στην εξέλιξη και «δέσιμο» της υπόθεσης.

Τα δεσμευμένα χρήματα εξαιρούνται μόνο για την καταβολή μισθών στους εργαζομένους της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση φοροδιαφυγής εκατομμυρίων με επίκεντρο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με την έρευνα φέρεται να έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί ατόμων που συνδέονται με τον κατηγορούμενο Α. Γιαννακοπουλο. Συγκεκριμένα πρόκειται για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχεία, κυρίως γυναικών, που φέρεται να έχουν το ρόλο «αχυρανθρωπων».

Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αρχές φαίνεται να έχουν εντοπίσει συναλλαγές μέσω POS με τα χρήματα να καταλήγουν στη Δανία.

Η επιχείρηση για την αποκάλυψη της απάτης κινήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: τις καταθέσεις «αχυρανθρωπων», τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις, την παρακολούθηση της ροής του χρήματος και τη φυσική παρακολούθηση εμπλεκομένων.

Για δεμένη υπόθεση κάνουν λόγο πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ εδώ και μήνες παρακολουθούσαν πρόσωπα και καταστάσεις και μάλιστα πριν λίγο καιρό είχαν «στήσει» ελέγχους για να καθησυχασουν τον Άγγελο Γιαννακοπουλο και να επιστρέψει από το Ντουμπάι, όπως και έγινε.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται περισσότερες από 450 εταιρείες.

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