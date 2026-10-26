Χωριάτικο: Και ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ανάμεσα στους συλληφθέντες

Snapshot Ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, συνελήφθη ως στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Το κύκλωμα, με 520 εταιρίες, προκάλεσε ζημιά άνω των 100 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο μέσω εικονικών συναλλαγών και χρήσης «αχυρανθρώπων».

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, με εξαίρεση τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ διερευνά ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος βρίσκεται ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευρώ της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να είναι εκ των στενών συνεργατών του ιδιοκτήτη επιχείρησης και εγκέφαλου της γιγαντιαίας απάτης, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Το κύκλωμα με «εγκέφαλο» τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, λειτουργούσε ένα πολυδαίδαλο σχήμα 520 εταιριών. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν χτες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη, που προκάλεσε ζημιά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Από τα στοιχεία που εξετάζονται, είναι το εάν μέσω των εταιρειών αυτών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, εκδίδονταν παραστατικά χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο και χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενα ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν ουσιαστικά τη διοίκησή τους.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, η έρευνα επεκτείνεται και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση, ενώ εξετάζονται πληροφορίες για ενδεχόμενη μαστροπεία μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων.

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Η έκταση της υπόθεσης είναι τέτοια ώστε οι διωκτικές Αρχές να επιχειρούν να αποτυπώσουν όχι μόνο τις συναλλαγές, αλλά και τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Δέσμευση λογαριασμών

Νωρίτερα, η Αρχή για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προχώρησε σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων τόσο για την υπόθεση απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «το Χωριάτικο», όσο και γι αυτή της Pizza Fan.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη, πάντως, υπάρχει για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, καθώς από τη δέσμευση εξαιρούνται οι λογαριασμοί που προορίζονται για την καταβολή της μισθοδοσίας. Η Αρχή φρόντισε να διαχωρίσει τα συγκεκριμένα ποσά, ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια στην πληρωμή των εργαζομένων εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους.

Η ίδια πρόνοια εφαρμόζεται και στην περίπτωση του Χωριάτικου, με στόχο να διασφαλιστούν οι μισθοί του προσωπικού και να μην επωμιστούν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες των υποθέσεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Επιπρόσθετα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε εγγράφως σήμερα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση.

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