Υπόθεση «Χωριάτικο» : Ζημιά 120 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Ψάχνουν τις «άκρες» του ισχυρού άντρα σε ΕΛ. ΑΣ και Υπηρεσίες 

Κατερίνα Ρίστα

Υπόθεση «Χωριάτικο» : Ζημιά 120 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η ζημιά που υπέστη Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ από την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου εκτιμάται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι ίδρυε εταιρείες με αχυράνθρωπους, τις επιβάρυνε με χρέη και μετά τις έκλεινε.
  • Περίπου 340 από τις 433 καταγεγραμμένες επιχειρήσεις συνδέονται με δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης και διασκέδασης.
  • Το χρήμα φαίνεται να μεταφέρθηκε κυρίως στη Δανία μέσω συστήματος POS και σε λογαριασμούς τριών γυναικών ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Εξετάζονται διασυνδέσεις του επιχειρηματία με δημόσιους φορείς και πιθανή εμπλοκή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση.
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Στα 120 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ από την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακοπουλου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Το Χωριάτικο».

Ο επιχειρηματίας, γνωστός στις αρχές από το παρελθόν, κατηγορείται ότι άνοιγε εταιρείες τη μία πίσω από την άλλη, τις φούσκωνε με χρέη και τις έκλεινε. Η κάθε μία από αυτές είχε ως «μπροστάρη» τον δικό της αχυράνθρωπο. Η αμοιβη για εκείνους ήταν από 500 έως 1.000 ευρώ και ήταν κυρίως ηλικιωμένοι και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Από τις 433 επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί, περίπου 340 συνδέονται με δραστηριότητες όπως αρτοποιεία, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά καταστήματα.

Στο επίκεντρο και οι πιθανές διαδρομές του χρήματος προς το εξωτερικό και η πιθανή επιστροφή τους στην Ελλάδα μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Δανία ήταν ο βασικός προορισμός του χρήματος και ο εντοπισμός έγινε μέσω του σύστηματος POS ενώ ερευνώνται και τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν ανοιχτεί σε τρεις γυναίκες με το ποσό να προσεγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν και οι δραστηριότητες του Αγγέλου Γιαννακοπουλου στη Ρόδο. Οι εταιρείες του επιχειρηματία φέρεται να είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση 28 παραλιών στο νησί. Εδώ εξετάζονται πρακτικές κατά τις οποίες συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς προσέφεραν υψηλά ποσά, κατέβαλλαν αρχικά προκαταβολές και στη συνέχεια φέρονται να σταματούσαν τις πληρωμές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι οφειλές αυξάνονταν, η εμπλεκόμενη εταιρεία φέρεται να έκλεινε και σε επόμενη διαδικασία να εμφανιζόταν διαφορετικό επιχειρηματικό σχήμα.

Ο Άγγελος Γιαννακοπουλος, αν και γνωστός στις αρχές για τις όχι και τόσο καθαρές του επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως τουλαχιστον κατηγορείται, «γιγαντονώταν» επιχειρηματικά και οικονομικά κάτω από τη μύτη των ελεγκτικων μηχανισμών, χωρίς να τον ενοχλεί κάνεις.

Προφανώς και τα στελέχη του FBI εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις του με υπηρεσίες και δημόσιους οργανισμούς. Ψάχνουν τις «άκρες» του που δεν αποκλείεται να κρύβονται και στα σπλάχνα της ΕΛ. ΑΣ.

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