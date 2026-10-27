Υπόθεση Χωριάτικο: «Κράτος εν κράτει» η παρέα Γιαννακόπουλου στη Ρόδο

Snapshot Στη Ρόδο η παρέα του Α. Γιαννακόπουλου είχε αποκτήσει σημαντική οικονομική και πολιτική επιρροή μέσω αμφιλεγόμενων πρακτικών, όπως εκβιασμοί και βία.

Οι πιο γνωστές παραλίες του νησιού είχαν ελεγχθεί από την ομάδα Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε πρόσφατα συλλήψεις επιχειρηματιών και συνεργατών της οργάνωσης μετά από εκτεταμένους οικονομικούς ελέγχους.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας στενός συνεργάτης του Α. Γιαννακόπουλου, που θεωρείται σημαντικός επιχειρηματίας στη Ρόδο.

Η Ρόδος λειτουργούσε ως κέντρο πλύσης χρημάτων για την οργάνωση, αποφέροντας μεγαλύτερα κέρδη από τη Μύκονο. Snapshot powered by AI

Τα τελευταία χρόνια το νησί της Ρόδου είχε αρχίσει να θυμίζει αρκετά τη Μύκονο όσον αφορά την... αναπτυξιακή του πορεία. Με όχι και ιδιαίτερα δημοκρατικές πρακτικές και ρίχνοντας στη μάχη «φουσκωτούς», οι αρχηγοί της οικονομίας του νησιού κατάφερναν να αποκτούν όλο και ένα μεγαλύτερη περιουσία και εξουσία.

Άλλες φορές με ξύλο εντός του δημαρχείου και άλλες φορές με εκβιασμούς και εκφοβισμούς όπως καταγγέλλουν κάτοικοι του νησιού.

Αξέχαστη έχει μείνει στους κατοίκους η εικόνα... άσβερκων στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου κατά την διαδικασία δημοπρασίας για την παραλία μπροστά από το καζίνο.

Οι πιο διάσημες παραλίες της Ρόδου που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο είχαν τη σφραγίδα του Α. Γιαννακόπουλου και της «παρέας» του, όπως αναφέρουν πηγές από το νησί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb οι συλλήψεις στο νησί των Ιπποτών έγιναν πριν λίγες ώρες μετά από απόβαση του ελληνικού FBI. Είχαν προηγηθεί σαρωτικοί οικονομικοί έλεγχοι το καλοκαίρι.

Οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε επιχειρηματίες, υπεύθυνους εστιατορίων, λογιστές και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως μοχλός πίεσης στις συμφωνίες λόγω της... διάπλασης τους.

Μάλιστα φαίνεται να έχει συλληφθεί και ο κολλητός του Α. Γιαννακόπουλου. Ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της Ρόδου.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κάτοικοι του νησιού σχολίαζαν τις δημόσιες εμφανίσεις του επιχειρηματία με άτομα από την παρανομία.

Για τη Ρόδο ο ρόλος του «Mr Χωριάτικο» ήταν γνωστός, το ερώτημα γι’ αυτούς είναι γιατί έγιναν τώρα οι συλλήψεις.

Όπως υποστηρίζουν μιλώντας στο newsbomb: H Ρόδος αποτελούσε βασικό πεδίο δράσης και ρευστοποίησης για την οργάνωση του επιχειρηματία. Ήταν χρυσοφόρο πλυντήριο.

Του απέδιδε περισσότερα χρήματα και από τη Μύκονο.

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