«Χωριάτικο»: Το «λάδι» σε ΕΦΚΑ, Εφορία και ΕΛ.ΑΣ. – Οι λογαριασμοί και οι πανάκριβες αγορές

Δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά εμφανίζεται η λέξη «λάδι», με τις Αρχές να εξετάζουν εάν οι σχετικές εγγραφές παραπέμπουν σε καταβολές χρημάτων ή δώρα προς κρατικούς λειτουργούς

Μίλτος Τσεκούρας

«Χωριάτικο»: Το «λάδι» σε ΕΦΚΑ, Εφορία και ΕΛ.ΑΣ. – Οι λογαριασμοί και οι πανάκριβες αγορές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» ερευνώνται οικονομικές συναλλαγές, παράνομες πληρωμές και επαφές με δημόσιους λειτουργούς, όπως υπαλλήλους ΕΦΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει λίστα με τη λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά, που εξετάζεται εάν σχετίζεται με παράνομες καταβολές προς κρατικούς λειτουργούς.
  • Οι έρευνες εστιάζουν σε αγορές πολυτελών ειδών όπως Lamborghini, Dior και Cartier, καθώς και σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
  • Το κύκλωμα διαθέτει εταιρείες και λογαριασμούς σε τουλάχιστον 10 χώρες, με συναλλαγές που ξεπερνούν τα εκατομμύρια ευρώ, και η Ελληνική Αστυνομία έχει ζητήσει διεθνή δικαστική συνδρομή για τη συλλογή στοιχείων.
  • Έχουν συλληφθεί πάνω από 50 άτομα, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ζημία του δημοσίου και φορολογικές παραβάσεις.
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Νέα δεδομένα προστίθενται στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που ερευνάται με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο».

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο οι οικονομικές συναλλαγές και το δίκτυο των εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εισοδημάτων, αλλά και πιθανές επαφές με δημόσιους λειτουργούς, καθώς και καταχωρίσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με παράνομες πληρωμές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λίστα που, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά εμφανίζεται η λέξη «λάδι», με τις Αρχές να εξετάζουν εάν οι σχετικές εγγραφές παραπέμπουν σε καταβολές χρημάτων ή δώρα προς κρατικούς λειτουργούς.

Η λίστα με το «λάδι» και οι αναφορές σε δημόσιους υπαλλήλους

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ ερευνώνται και επαφές με πρόσωπα που υπηρετούν σε κτηματικές υπηρεσίες νησιών.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πιθανή επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και για παράδοση εγγράφων σε πρόσωπα που φέρονται να μην είχαν δικαίωμα να τα κατέχουν. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με παράνομες συναλλαγές ή άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, διερευνώνται αναφορές για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν εμπλεκόμενα πρόσωπα για επικείμενους ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με στριπτίζ. Εφόσον επιβεβαιωθούν, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να φωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο επιχειρούσε να αποφεύγει τους ελέγχους.

Αγορές Lamborghini, Dior και Cartier στο επίκεντρο των ερευνών

Οι αναφορές σε αγορές πολυτελών ειδών, όπως οχήματα υψηλής αξίας όπως Lamborghini και προϊόντα γνωστών οίκων μόδας και κοσμημάτων των οίκων Dior και Cartier, εντάσσονται στις έρευνες των Αρχών για το πού κατέληγαν τα κεφάλαια που φέρονται να διακινούνταν μέσω των εταιρειών και των λογαριασμών του εξωτερικού.

Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές

Διεθνείς προεκτάσεις είχε η απάτη που έστησε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος: Τραπεζικοί λογαριασμοί εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ με αλλοδαπές εταιρείες, συνθέτουν το παζλ. Ως γνωστό ήδη, η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί πάνω από 50 άτομα. Η δραστηριότητα της αλυσίδας φούρνων και του δικτύου επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν εκτείνεται σε… τουλάχιστον 10 χώρες.

Ιρλανδία

Σαράντα επτά εταιρείες του κυκλώματος «Χωριάτικο» φέρεται να είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιρλανδία, γεγονός που κινητοποίησε τις ελληνικές αρχές.

Λουξεμβούργο

Περίπου 20 εταιρείες του «ομίλου» διέθεταν λογαριασμούς σε τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο και υποκαταστήματα στη Δανία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών σε πολλαπλά νομίσματα.

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Ιδιοκτήτης «Το Χωριάτικο»

INTIME NEWS/Mitsakos Dimitris

Ηνωμένο Βασίλειο

Τον Αύγουστο του 2025, μεταφέρθηκε ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από ελληνική εταιρεία σε λογαριασμό εταιρείας που διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό στο Λονδίνο.

Κύπρος

Το 2021, κυπριακή εταιρεία έστειλε στην Ελλάδα το ποσό των 2.600.400 ευρώ για την αγορά ακινήτου στη Μύκονο. Από την έρευνα προέκυψε ότι διαχειρίστριες της κυπριακής εταιρείας είναι δύο γυναίκες που συνδέονται με εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Βουλγαρία

Το κύκλωμα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πολλές συναλλαγές με 13 εταιρείες που είχαν έδρα στη Βουλγαρία. Οι αρχές ερευνούν εάν οι συγκεκριμένες συναλλαγές ήταν εικονικές ή πραγματικές. Το συνολικό ύψος τους ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Χωριάτικο

Ολλανδία

Ερευνώνται επίσης ύποπτες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ολλανδικών εταιρειών, καθώς φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 350.000 ευρώ.

Ρουμανία

Την ίδια μεθοδολογία φέρεται να ακολουθούσαν και στις συναλλαγές με εταιρείες που εδρεύουν στη Ρουμανία, με τον μεταξύ τους τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Βέλγιο

Με εταιρεία στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας 450.000 ευρώ.

Χωριάτικο
Μεταγωγή απο την ΓΑΔΑ στά δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι υπέυθυνοι αλυσίδας καταστημάτων αρτοποιείας, κατηγορούμενοι για ζημία του Ελληνικού δημοσίου και εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026Eurokinissi

Ιταλία

Οι συναλλαγές με μητρική εταιρεία ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Γαλλία

Οι συναλλαγές με τρεις γαλλικές εταιρείες ξεπερνούν σε συνολικό τζίρο το 1.200.000 ευρώ.

Το αίτημα δικαστικής συνδρομής

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής, έχει ζητήσει από τις παραπάνω χώρες να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα που άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμά τους, καθώς και τους δικαιούχους των λογαριασμών.

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