Μητσοτάκης για Pizza Fan, Χωριάτικο: «Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί τη μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας και αναφέρθηκε σε δύο μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκαν πρόσφατα.

Η κυβέρνηση έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα για το 2023 την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και απέδειξε την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει μεγάλες οικονομικές ατασθαλίες.

Ο Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στον διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.

Τόνισε πως οι επενδύσεις στην αμυντική θωράκιση της χώρας συνεχίζονται και ότι η Ελλάδα τηρεί τη δέσμευσή της για ασφάλεια, παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στις επερχόμενες εκλογές η ΝΔ επιδιώκει αυτοδυναμία, καθώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα για τη διακυβέρνηση. Snapshot powered by AI

«Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, με φόντο τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης σε βάρος του δημοσίου από τους ιδιοκτήτες της Pizza Fan και της αλυσσίδας φούρνων «Χωριάτικο» που οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Ο κ. Μητσοτάκης, υπενθύμισε πως το 2023, η ΝΔ πρόταξε την «καταπολέμηση φοροδιαφυγής ως πρώτη προτεραιότητα» και στη συνέχεια σημείωσε: «Μας έλεγαν “γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;”. Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους μεγάλους»

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία

Στρέφοντας το βλέμμα του στην αμυντική θωράκιση της χώρας, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία: «Μια Ελλάδα που επιμένει στο διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Τόνισε πως οι επενδύσεις στην αμυντική θωράκιση της χώρας «ήταν μόνο η αρχή», και ανέφερε πως στην αυριανή στρατιωτική παρέλαση οι πολίτες θα δουν «πολλά καινοτόμα συστήματα».

«Τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Αυτό έχει αξία τώρα που έχουμε διεθνείς αναταράξεις (…) Δεν ζούμε σε κανονικούς φυσιολογικούς καιρούς, ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης»

«Στις Βρυξέλλες δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο, είμαι υπερήφανος που συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις», είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως η πολιτική της κυβέρνησης, «μας επιτρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε τα αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία όταν άλλες χώρες αυξάνουν φόρους».

Με φόντο την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία, την Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές». Και επανέλαβε πως «έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία: πετρέλαιο θέρμανσης, αγροτικό πετρέλαιο, προβλήματα επιδοτήσεων».

Τα διλήμματα των εκλογών

Ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφοντας στο θέμα των εκλογών, επεσήμανε πως τα διλήμματα «θα είναι πολύ σκληρά: Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».

Και τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία, διότι, όπως είπε, «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα». Έφερε ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα social media, σημειώνοντας πως «τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα. Και εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε «παρών», όχι δηλαδή. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ»

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