Τα 10 πρόσωπα πίσω από το «κέρασμα» της Pizza Fan: Οι ρόλοι, οι εντολές και ο μηχανισμός της απάτης

Snapshot Δέκα άτομα εμπλέκονται σε μηχανισμό απάτης στην Fan, με ξεκάθαρους ρόλους από τη διοίκηση έως την τεχνική υποστήριξη.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, παρά την εμφανιζόμενη θέση υπαλλήλου, είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας.

Ο οικονομικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης της κυπριακής εταιρείας συντόνιζε τη λειτουργία και επέκταση του παράνομου δικτύου, δίνοντας οδηγίες για αποφυγή εντοπισμού από τις Αρχές.

Ο διευθυντής μηχανογράφησης είχε τον έλεγχο του συστήματος παραγγελιοληψίας και υλοποιούσε τεχνικές παρεμβάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία «κέρασμα».

Υπάλληλοι του λογιστηρίου και της τεχνικής υποστήριξης διαχειρίζονταν οικονομικές συναλλαγές εκτός επίσημων διαδικασιών και είχαν πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος. Snapshot powered by AI

Από το 2016 φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα «κεράσματα» της Pizza Fan. Δέκα πρόσωπα περιγράφονται ως βασικοί κρίκοι του δικτύου, με διακριτούς ρόλους, από την κορυφή της διοίκησης μέχρι το λογιστήριο και την τεχνική υποστήριξη.

Το Newsbomb παρουσιάζει ποιος φέρεται να έκανε τι και πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός.

Νο1: Ο αρχηγός

Στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εμφανίζεται ως υπάλληλος της εταιρείας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της .

Στο εταιρικό σχήμα της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 0,01%, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει στην κυπριακή εταιρεία FANATICS PIZZA PERIPHERIES AND FOOD SERVICES LIMITED, με έδρα τη Λευκωσία.

Νο2: Ο υπαρχηγός με τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή

Ο στενότερος συνεργάτης του αρχηγού και συνιδιοκτήτης της κυπριακής εταιρείας περιγράφεται ως ο άνθρωπος που είχε κομβικό ρόλο στην οικονομική διαχείριση του μηχανισμού.

Σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, συντόνιζε τη λειτουργία και την επέκταση του δικτύου, επέβλεπε την απόδοση των παράνομων ωφελημάτων, διαχειριζόταν οικονομικές εκκρεμότητες και μετέφερε κρίσιμες αποφάσεις της ηγεσίας στα υπόλοιπα μέλη. Παράλληλα, φέρεται να έδινε οδηγίες με στόχο την αποφυγή εντοπισμού από τις Αρχές.

Νο3: Ο άνθρωπος που συνέδεε τη διοίκηση με τα καταστήματα

Με ρόλο-κλειδί στη λειτουργία της εταιρείας, ο τρίτος φερόμενος εμπλεκόμενος περιγράφεται ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ηγεσία και το δίκτυο των καταστημάτων. Ως διευθυντής λειτουργίας, φέρεται να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών και λειτουργικά ζητήματα, να μετέφερε οδηγίες προς τους υπευθύνους των καταστημάτων και να τους προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους.

Νο4: Ο άνθρωπος πίσω από το σύστημα

Στο τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, κομβικός εμφανίζεται ο διευθυντής μηχανογράφησης, στενός συνεργάτης του αρχηγού. Ο ίδιος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του το πληροφοριακό σύστημα παραγγελιοληψίας και να υλοποιούσε τις αλλαγές που αποφασίζονταν σχετικά με τη λειτουργία «κέρασμα». Με άλλα λόγια, ο ρόλος του βρισκόταν στο σημείο όπου οι αποφάσεις για τη λειτουργία του μηχανισμού μετατρέπονταν σε τεχνικές παρεμβάσεις.

Νο5: Ο manager που φέρεται να διαχειριζόταν τα «μαύρα»

Εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας και παράλληλα manager του δικτύου Pizza Fan στην Αγία Παρασκευή, ο πέμπτος εμπλεκόμενος περιγράφεται ως πρόσωπο με γνώση της οικονομικής πλευράς του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τηρούσε αρχεία για συναλλαγές εκτός των επίσημων διαδικασιών και παραλάμβανε χρηματικά ποσά, έχοντας γνώση του τρόπου λειτουργίας του «κεράσματος».

Νο6 και Νο7: Οι άνθρωποι των πληρωμών και της μισθοδοσίας

Δύο ακόμη πρόσωπα φέρονται να είχαν αναλάβει βασικές οικονομικές και διοικητικές εργασίες της εταιρείας.

Οι ρόλοι τους, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, περιλάμβαναν την πληρωμή τιμολογίων και τη διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Νο8: Ο επιθεωρητής του δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα

Με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, ο όγδοος εμπλεκόμενος περιγράφεται ως πρόσωπο που διαχειριζόταν καταστήματα του δικτύου και πραγματοποιούσε επιθεωρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να μετέφερε οδηγίες της ηγεσίας προς τα καταστήματα, λειτουργώντας ως κρίκος επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του δικτύου.

Νο9: Ο άνθρωπος των εντολών προς τα καταστήματα

Παρόμοιο ρόλο στη μεταφορά οδηγιών της ηγεσίας φέρεται να είχε και το ένατο πρόσωπο της υπόθεσης.

Η δράση του εντασσόταν στον μηχανισμό επικοινωνίας και συντονισμού με τα καταστήματα του δικτύου.

Νο10: Ο IT με πρόσβαση στο «κέρασμα»

Στο τελευταίο επίπεδο του μηχανισμού βρίσκεται υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, ο οποίος διέθετε πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος της Pizza Fan.

Ο ρόλος του δεν περιοριζόταν στην απλή τεχνική υποστήριξη. Φέρεται να μπορούσε να ενεργοποιεί ή να τροποποιεί παραμέτρους που επηρέαζαν τη διαχείριση των παραγγελιών και ειδικότερα τη λειτουργία «κέρασμα».

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