Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

Snapshot Οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση φορολογικής απάτης της Pizza Fan αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι περιοριστικοί όροι περιλαμβάνουν εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Στους πρώτους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης franchise στην Νέα Ιωνία.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή. Snapshot powered by AI

Με την επιβολή περιοριστικών όρων ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων πέντε κατηγορουμένων στην υπόθεση της φορολογικής απάτης με επίκεντρο την Pizza Fan.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και να περιλαμβάνουν εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Στους πρώτους πέντε που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περιλαμβάνονται τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος franchise της αλυσίδας στη Νέα Ιωνία.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

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