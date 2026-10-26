Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan

Άγγελος Βουράκης

Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση φορολογικής απάτης της Pizza Fan αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
  • Οι περιοριστικοί όροι περιλαμβάνουν εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
  • Στους πρώτους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης franchise στην Νέα Ιωνία.
  • Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.
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Με την επιβολή περιοριστικών όρων ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων πέντε κατηγορουμένων στην υπόθεση της φορολογικής απάτης με επίκεντρο την Pizza Fan.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και να περιλαμβάνουν εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Στους πρώτους πέντε που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περιλαμβάνονται τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος franchise της αλυσίδας στη Νέα Ιωνία.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

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