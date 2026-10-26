Κεραμέως: «Ενεργές οι συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων σε Χωριάτικο και Pizza Fan»

Snapshot Το υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει εντολή κλεισίματος για τις επιχειρήσεις Pizza Fan και Χωριάτικο, και οιάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζόμενους, ενώ υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα των επιχειρήσεων: συνέχιση λειτουργίας, εξαγορά ή κλείσιμο.

Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την προστασία του επιδόματος ανεργίας σε περίπτωση κλεισίματος και καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας.

Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα προβλέπει διαφάνεια στους αλγόριθμους και ανθρώπινη εποπτεία σε κρίσιμες αποφάσεις.

Παρά τις ανησυχίες για αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη, προβλέπεται δημιουργία νέων θέσεων, με έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων. Snapshot powered by AI

«Το υπουργείο και η κυβέρνηση θα σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο MEGA, για τους υπαλλήλους τόσο της Pizza Fan, όσο και των φούρνων «Το Χωριάτικο», που βρίσκονται σε αναστολή λόγω ελέγχων για φοροδιαφυγή.

«Θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και βεβαίως είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε όλη αυτή η διαδικασία, σε ό,τι αφορά την Pizza Fan» , ανέφερε η υπουργός. Όπως εξήγησε, δεν προκύπτει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης, προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει στους υπαλλήλους όλες τις απολαβές και τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ανέφερε τα τρία πιθανά ενδεχόμενα για την επόμενη μέρα, τα οποία είναι: «η συνέχιση της λειτουργίας της, ενδεχόμενη εξαγορά και το κλείσιμό της».

Για το τελευταίο ενδεχόμενο ανέφερε ότι «αυτομάτως καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας» και ότι η πολιτεία θα προχωρήσει σε ό,τι χρειαστεί, με άμεση εφαρμογή της προστασίας του επιδόματος ανεργίας. «Άρα, λοιπόν, έχουμε τρία διαφορετικά ενδεχόμενα, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι, όσο οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές, ο εργοδότης έχει ευθύνη, το τονίζω, έχει ευθύνη να πληρώσει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», είπε η υπουργός.

Το Χωριάτικο: Καμία διοικητική εντολή για κλείσιμο

Αντίστοιχα, για την επιχείρηση «Χωριάτικο», επεσήμανε ότι δεν φαίνεται καμία διοικητική εντολή οποιασδήποτε φύσης για κλείσιμο. Συνεπώς, όπως είπε, «κι εκεί οι συμβάσεις είναι ενεργές και εκεί οφείλονται οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές στο τέλος του μήνα».

Ερωτηθείσα για την πρόταση της αντιπολίτευσης σχετικά με την ενεργοποίηση μέτρων ειδικού σκοπού, η κα Κεραμέως αποσαφήνισε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστροφών, όπως η πανδημία και οι πλημμύρες Ντάνιελ.

Η υπουργός Εργασίας, επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργείου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους. «Εμείς παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Θα είμαστε δίπλα τους. Το λέω, ζυγίζω κάθε λέξη, θα είμαστε δίπλα τους. Θα τους στηρίξουμε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενεργές συμβάσεις και οφείλει η διοίκηση της εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της εργατικής νομοθεσίας», τόνισε.

Για την Τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους στην αγορά εργασίας

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο επερχόμενο νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας την ανάγκη θέσπισης ορίων και δικλείδων ασφαλείας.

«Υπάρχει μια αγωνία για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας θα έρθει να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας και υπάρχει και ένας φόβος, για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της θα μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα σε μια εργασιακή σχέση. Εκεί έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία και λέει ναι στην τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει πολύ στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Άρα, θα μας κάνει όλους να γίνουμε πιο αποδοτικοί, αλλά πρέπει να μπουν και κάποια όρια και κάποιες δικλείδες ασφαλείας».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε ειδικότερα στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου αποφάσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των εργαζομένων, την προαγωγή ή τη διακοπή της συνεργασίας, μπορεί να λαμβάνονται από αλγορίθμους. «Άρα, λοιπόν, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο και τι λέει; Διαφάνεια. Τι έχει μέσα αυτός ο αλγόριθμος; Τι λαμβάνει υπ' όψιν; Πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να μην ξέρει τι λαμβάνεται υπ' όψιν για τις όποιες αποφάσεις», τόνισε η υπουργός, προσθέτοντας ότι στις κρίσιμες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα ο τερματισμός μιας συνεργασίας, πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία.

Θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας

Σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι διεθνείς μελέτες δείχνουν, πως παρά την αντικατάσταση θέσεων εργασίας, θα δημιουργηθούν περισσότερες νέες θέσεις. Ειδικότερα, επικαλέστηκε την εκτίμηση του World Economic Forum για 70 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη επένδυσης στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, συμπληρώνοντας ότι το κρίσιμο είναι «όχι μόνο η πολιτεία, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε που είναι ο άνθρωπος».

Επίσης, η υπουργός μίλησε για το νέο πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι οι αλλαγές στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς καθιστούν απαραίτητη την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

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