Pizza Fan: Σήμερα απολογείται ο Αντάρας - Εμφανίζεται πρόθυμος να πληρώσει τον φόρο

Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η απολογία των πρώτων 10 κατηγορουμένων για φοροδιαφυγή και εγκληματική οργάνωση

Ελένη Ευστρατίου

Pizza Fan: Σήμερα απολογείται ο Αντάρας - Εμφανίζεται πρόθυμος να πληρώσει τον φόρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, μαζί με 22 ακόμη κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή και εγκληματική οργάνωση.
  • Ο Αντάρας θα ζητήσει την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για την απόδοση των απαραίτητων φόρων και θα δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες εκβιασμού και μη απόδοσης ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
  • Ο δικηγόρος του Αντάρα τόνισε ότι στόχος είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας και η προστασία των περίπου 2.500 εργαζομένων που έχουν μείνει χωρίς δουλειά.
  • Οι καταγγελίες περί εκβιασμού των franchise καταστημάτων και αδήλωτων ωρών εργασίας διαψεύδονται από την πλευρά της υπεράσπισης, που αποδίδει τα μετρητά του 1 εκατ. ευρώ σε νόμιμα έσοδα 30ετούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι για σοβαρά αδικήματα, όπως φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
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Στο γραφείο του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγείται σήμερα, Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Δημήτρη Ηλιόπουλο καθώς και ακόμη 21 κατηγορούμενους για υπόθεση φοροδιαφυγής της εταιρείας και των franchise καταστημάτων.

Ο ιδιοκτήτης αναμένεται να δεχτεί την κατηγορία της φοροδιαφυγής ζητώντας να υποβληθούν όσες τροποποιητικές δηλώσεις κρίνονται απαραίτητες τόσο για την κεντρική εταιρεία, όσο και για τα υπόλοιπα καταστήματα, προκειμένου να αποδοθούν οι φόροι που απαιτούνται στον ίδιο και την επιχείρηση.

Σχετικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκβιασμού, «μαύρων» χρημάτων και μη απόδοσης των νόμιμων ασφαλιστικών και οικονομικών απολαβών σε εργαζομένους, ο κ. Αντάρας θα δηλώσει αθώος.

Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο δικηγόρος του Μιχάλης Μαμουλάκος, τόνισε ότι το βασικό μέλημα του πελάτη του είναι η τύχη τόσο της εταιρείας, όσο και των περίπου 2.500 εργαζομένων που έχουν μείνει αυτή την ώρα χωρίς δουλειά. Αυτό που θα επιδιώξει ο κ. Αντάρας είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες καταβολής των απαραίτητων φορολογικών προστίμων, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να επανέλθει η κανονικότητα για την επιχείρηση.

Συναντήσεις για τους στόχους της εταιρείας

Σχετικά με τις καταγγελίες περί εκβιασμού των ιδιοκτητών των καταστημάτων franchise ώστε να του αποδίδουν τα «μαύρα» χρήματα, ο κ. Μαμουλάκος δήλωσε ότι δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο, ενώ όλοι οι υπεύθυνοι καταστημάτων διαχειρίζονταν με ενιαίο τρόπο μία κατάσταση. Παράλληλα, διαψεύδει και τις οποιεσδήποτε συναντήσεις μαζί τους σε εμπορικά κέντρα για τις πληρωμές και τις αποδίδει σε συγκεντρώσεις που αφορούσαν τους στόχους και τις πωλήσεις της επιχείρησης.

Όσον αφορά τις καταγγελίες εργαζομένων για αδήλωτες ώρες εργασίας, ο κ. Μαμουλάκος δήλωσε ότι ήταν υπάλληλοι των συνεργαζόμενων καταστημάτων και όχι της κεντρικής εταιρείας, της οποίας τα καταστήματα δεν έχουν καμία ασφαλιστική και φορολογική παράβαση.

Τέλος, για τα μετρητά του 1 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν σε ειδική κρύπτη στο σπίτι του, ο δικηγόρος δήλωσε ότι πρόκειται για έσοδα από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα, ενώ το λογιστικό του ταμείου της επιχείρησης μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το ποσό ως παρακαταθήκη.

Απολογήθηκαν οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι

Σημειώνεται ότι εχθές, Δευτέρα, πέρασαν από το γραφείο του Ανακριτή οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.

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