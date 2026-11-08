Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 29χρονη έχασε τη ζωή της αφού έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τραγικό συμβάν έγινε γύρω στις 13:30. Η 29χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών στην περιοχή της Ανάληψης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

H 29χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.