Ιταλία: Λευκή τρούφα 850 γραμμαρίων πουλήθηκε για €100.000 στην Άλμπα

Snapshot Μια σπάνια λευκή τρούφα βάρους 850 γραμμαρίων πωλήθηκε έναντι 100.000 ευρώ σε αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ στην 27η παγκόσμια δημοπρασία τρούφας στην Άλμπα.

Η φετινή σοδειά επηρεάστηκε από την ξηρασία, αλλά ανακάμπτει χάρη σε πρόσφατες βροχοπτώσεις, με καλές προοπτικές για το τέλος της σεζόν.

Η δημοπρασία επεκτάθηκε διεθνώς, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά της Μπραζίλια, του Λονδίνου, του Μακάο και του Βίλνιους, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και έχουν συγκεντρώσει περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ από το 1999.

Η λευκή τρούφα της Άλμπα, επιστημονικά Tuber magnatum Pico, θεωρείται η πιο διάσημη παγκοσμίως και ευδοκιμεί σε δροσερά, υγρά εδάφη προσκολλημένη σε ρίζες συγκεκριμένων δέντρων. Snapshot powered by AI

Έναντι του αστρονομικού ποσού των 100.000 ευρώ πουλήθηκε σήμερα μια σπάνια λευκή τρούφα βάρους 850 γραμμαρίων σε αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο της 27ης παγκόσμιας δημοπρασίας τρούφας που πραγματοποιήθηκε στην Άλμπα, κοντά στο Τορίνο της περιφέρειας Πιεμόντε.

Στην ίδια δημοπρασία, η δεύτερη παρτίδα, μια λευκή τρούφα βάρους 300 γραμμαρίων, κατακυρώθηκε αρχικά στα 12.000 ευρώ, ωστόσο μετά την υπαναχώρηση του αρχικού πλειοδότη μεταπωλήθηκε τελικά έναντι 14.000 ευρώ σε τοπικό επιχειρηματία.

Η φετινή παραγωγή και ο διεθνής χαρακτήρας

Αναφερόμενος στις κλιματικές συνθήκες και τη φετινή σοδειά, ο περιφερειακός πρόεδρος της Enoteca Piemonte Cavour, Ρομπέρτο Μποντρίτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο:

«Φέτος, οι τρούφες υπέφεραν κάπως από την ξηρασία. Επί του παρόντος, χάρη στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, φαίνεται ότι η σεζόν ανακάμπτει και ελπίζουμε ότι το τέλος του έτους θα είναι πιο ευνοϊκό για τις τρούφες. Προς το παρόν, έχουμε μερικές πολύ ωραίες».

Παράλληλα, ο κ. Μποντρίτο υπογράμμισε τη διαρκή επέκταση του θεσμού εκτός ιταλικών συνόρων, σημειώνοντας:

«Ποτέ άλλοτε η δημοπρασία αυτή δεν είχε τόσο διεθνή χαρακτήρα: τέσσερις νέοι χώροι, εννέα διασυνδεδεμένες πόλεις... Μια πραγματικά παγκόσμια δημοπρασία, όπως ποτέ άλλοτε».

Η φετινή 27η διοργάνωση καλωσόρισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της Μπραζίλια, του Λονδίνου, του Μακάο και του Βίλνιους, οι οποίες προστέθηκαν στους σταθερούς προορισμούς του θεσμού, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Μπανγκούν και η Βιέννη.

Φιλανθρωπικός σκοπός και ο «θησαυρός» της γαστρονομίας

Όλα τα έσοδα που συγκεντρώνονται από τις πωλήσεις διατίθενται σταθερά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Ιταλία και το εξωτερικό. Από την πρώτη δημοπρασία το 1999 μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτώντας μεταξύ άλλων την κατασκευή νοσοκομείου στην Αφρική, προγράμματα κοινωνικής επανένταξης νεαρών τοξικομανών και την εκπαίδευση παιδιών σε φαβέλες.

Υπενθυμίζεται ότι στη διοργάνωση του 2025 είχαν συγκεντρωθεί συνολικά 502.000 ευρώ, με μια λευκή τρούφα βάρους 1.009 γραμμαρίων να κατοχυρώνεται τότε έναντι 110.000 ευρώ, επίσης σε αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ.

Περιζήτητη από γευσιγνώστες και σεφ με αστέρια Michelin σε όλο τον κόσμο, η λευκή τρούφα της Άλμπα θεωρείται η πλέον διάσημη παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν υπογεικό μύκητα με την επιστημονική ονομασία Tuber magnatum Pico, ο οποίος αναπτύσσεται προσκολλημένος στις ρίζες συγκεκριμένων δέντρων και ευδοκιμεί αποκλειστικά σε εδάφη δροσερά και υγρά κατά τη διάρκεια της βλάστησης και της ωρίμασής του.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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