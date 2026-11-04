Σαλβαντόρ Νταλί: Σε δημοπρασία ιδιωτική συλλογή 30 λιθογραφιών με την ιδιόχειρη υπογραφή του

Τα έργα έχουν διατηρηθεί στο ίδιο κουτί από το 1974

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Σαλβαντόρ Νταλί: Σε δημοπρασία ιδιωτική συλλογή 30 λιθογραφιών με την ιδιόχειρη υπογραφή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθεί ιδιωτική συλλογή με πάνω από 30 λιθογραφίες του Σαλβαντόρ Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή.
  • Η συλλογή θα εκτεθεί στη Γλασκώβη πριν από τη δημοπρασία της 24ης Νοεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία έως 120.000 λίρες.
  • Η σειρά «Η Κατάκτηση του Σύμπαντος» περιλαμβάνει έξι έργα σχετικά με το διάστημα και το σύμπαν, διατηρημένα από το 1974 στο αρχικό τους κουτί.
  • Η συλλογή χαρακτηρίζεται σπάνια λόγω της κλίμακας και της διατήρησης των έργων στην αρχική τους συσκευασία.
  • Ο κατάλογος της δημοπρασίας θα είναι διαθέσιμος διαδικτυακά από την Πέμπτη και τα έργα για επίσκεψη από 21 έως 24 Νοεμβρίου.
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Iδιωτική συλλογή έργων τέχνης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 30 λιθογραφίες του Σαλβαντόρ Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC.

Ο Έρικ Κρόμπι, από τον οίκο δημοπρασιών Crombie's, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της συλλογής επικοινώνησε μαζί τους, καθώς πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να πάρει τις λιθογραφίες μαζί του.

«Το να βρει κανείς έστω και ένα αυθεντικό έργο του Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή είναι σπάνιο, αλλά το να έρθει στο φως μια ολόκληρη ιδιωτική συλλογή τέτοιας κλίμακας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της τέχνης», εξήγησε.

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Οι λιθογραφίες φέρουν την υπογραφή του Ισπανού καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε κορυφαία μορφή του σουρεαλιστικού κινήματος.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συλλογής είναι η σειρά «Η Κατάκτηση του Σύμπαντος» (Conquest of the Cosmos), η οποία αποτελείται από έξι έργα που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το διάστημα, την επιστήμη και το σύμπαν. Τα έργα διατηρούνται ακόμη στο αρχικό τους κουτί από το 1974.

«Συνήθως τα έργα αυτά έχουν διασκορπιστεί κατά τη διάρκεια του έτους, οπότε το να βρεις ένα πλήρες σύνολο στην αρχική του συσκευασία είναι πραγματικά κάτι το ασυνήθιστο.»

Είπε ότι εξακολουθούν να εξετάζουν τη συλλογή, η οποία περιλάμβανε επίσης έργα ενός άλλου Ισπανού καλλιτέχνη. «Είναι τόσο μεγάλη... ακόμα την εξερευνούμε, επειδή μεγάλο μέρος της είχε προετοιμαστεί για αποθήκευση, οπότε μόλις τώρα την ανακαλύπτουμε, αλλά εκτιμούμε ότι η αξία της συλλογής θα κυμανθεί πιθανώς μεταξύ 80.000 και 120.000 λιρών.»

Ο Crombie πρόσθεσε ότι ο κατάλογος της δημοπρασίας θα είναι διαθέσιμος για προβολή στο διαδίκτυο από την Πέμπτη, ενώ τα έργα τέχνης θα είναι διαθέσιμα για επίσκεψη από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τη δημοπρασία.

Η ίδια η δημοπρασία θα είναι ανοιχτή για επίσκεψη μέχρι τις 18:00 της 24ης Νοεμβρίου.

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