Belle Époque: Το Παρίσι της λάμψης, των καμπαρέ και της τέχνης ζωντανεύει στο Μουσείο Γουλανδρή

Snapshot Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο Μουσείο του στην Αθήνα την έκθεση BELLE ÉPOQUE από 31 Οκτωβρίου 2026 έως 15 Φεβρουαρίου 2027, αφιερωμένη στο Παρίσι της περιόδου 1880-1900.

Η έκθεση εστιάζει στην καλλιτεχνική αφίσα ως νέο μέσο οπτικής επικοινωνίας και την επίδρασή της στην καθημερινή ζωή και τον δημόσιο χώρο της Μπελ Επόκ.

Παρουσιάζονται περίπου 90 έργα από 15 σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως οι Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha και Théophile-Alexandre Steinlen, μαζί με σχέδια, ελαιογραφίες και παστέλ.

Η σκηνογραφία αναπαριστά την ατμόσφαιρα του Παρισιού της Μπελ Επόκ, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές αλλαγές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον αστικό πολιτισμό της εποχής.

Η έκθεση συνοδεύεται από podcasts που εμβαθύνουν στην κοινωνική, πολιτισμική και καλλιτεχνική σημασία της Μπελ Επόκ, διαθέσιμα από τις 31 Οκτωβρίου σε διάφορες πλατφόρμες. Snapshot powered by AI

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο Μουσείο του στην Αθήνα, από τις 31 Οκτωβρίου 2026 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2027, τη μεγάλη περιοδική έκθεση BELLE ÉPOQUE, αφιερωμένη σε μια από τις πιο γοητευτικές αλλά και αντιφατικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Με επίκεντρο το Παρίσι, την περίφημη «Πόλη του Φωτός», η έκθεση εξετάζει την Μπελ Επόκ μέσα από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της εποχής: την καλλιτεχνική αφίσα, η οποία από τα τέλη του 19ου αιώνα κατακτά τους δρόμους της πόλης και μετατρέπεται σε μια νέα, δυναμική μορφή οπτικής επικοινωνίας, που πολύ σύντομα θα κυριαρχήσει στην εξέλιξη της διαφήμισης αλλά και της γραφιστικής.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901),Ambassadeurs. Ο Aristide Bruant στο καμπαρέ του, 1892.Λιθογραφία με πινέλο και πιτσίλισμα, πεντάχρωμη εκτύπωση σε δύο φύλλα σε χαρτί vélin | 140 x 96,3 εκ.Τυπογραφείο Ancourt, Σαιν-Ντενί

Περίπου 90 έργα αναδεικνύουν τη δημιουργική ιδιοσυγκρασία 15 σημαντικών καλλιτεχνών, ανάμεσά τους οι Henri de Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha, Théophile-Alexandre Steinlen, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Félix Vallotton και Henri-Gabriel Ibels. Μαζί τους παρουσιάζονται έργα των Jules Chéret, René Hermann-Paul, Émile Bernard, Claude-Émile Schuffenecker, George Bottini, Théo van Rysselberghe, Louis Anquetin και Wassily Kandinsky. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης σχέδια, ελαιογραφίες και παστέλ.

Η σκηνογραφία της έκθεσης, ενταγμένη οργανικά στην αφήγηση, ανασυνθέτει την ατμόσφαιρα του Παρισιού της Μπελ Επόκ. Με επίκεντρο τη σχέση της καλλιτεχνικής αφίσας με τον δημόσιο χώρο, το σκηνογραφικό περιβάλλον ανακαλεί την εικόνα και τον παλμό της παρισινής μητρόπολης, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε μια εικαστική περιπλάνηση στην «Πόλη του Φωτός».

Η έκθεση εστιάζει στις δεκαετίες 1880–1900, μια περίοδο κατά την οποία η έγχρωμη λιθογραφία τελειοποιείται, η αφίσα εξαπλώνεται μαζικά στον αστικό χώρο και η τυπωμένη εικόνα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Από τις διαφημίσεις θεαμάτων, καμπαρέ και ποδηλάτων έως τις νέες μορφές κατανάλωσης, μετακίνησης και ψυχαγωγίας, η αφίσα γίνεται οπτικός καθρέφτης μιας κοινωνίας που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα.

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923),Cocorico, 1899 περίπου.Λιθογραφία με πινέλο και πιτσίλισμα, δίχρωμη εκτύπωση σε χαρτί vélin | 60,5 x 44 εκ.Τυπογραφείο C. Verneau, ΠαρίσιΔοκίμιο πριν την προσθήκη των γραμμάτων

Το Παρίσι της Μπελ Επόκ είναι μια πόλη σε διαρκή κίνηση. Τα μεγάλα βουλεβάρτα του Haussmann, ο ηλεκτροφωτισμός, το μετρό, τα πολυκαταστήματα, τα θέατρα, τα καφέ-κονσέρ και τα καμπαρέ μεταμορφώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν έναν νέο αστικό πολιτισμό. Η αφίσα ακολουθεί αυτή τη ριζική αλλαγή και κατακτά κάθε διαθέσιμη επιφάνεια της πόλης, μετατρέποντας τον δρόμο σε μια ανοιχτή γκαλερί.

Οι καλλιτέχνες της έκθεσης δεν περιορίζονται στην εικονογράφηση ενός προϊόντος ή ενός θεάματος. Με τολμηρές συνθέσεις, έντονα χρώματα και νέες γραφιστικές λύσεις, μεταφέρουν στην αφίσα την αισθητική αναζήτηση της εποχής και συμβάλλουν στην ανάδειξή της σε αυτόνομη καλλιτεχνική μορφή. Η αφίσα γίνεται έτσι κάτι πολύ περισσότερο από διαφήμιση: γίνεται ένα εφήμερο αλλά εξαιρετικά εύγλωττο χρονικό της σύγχρονης ζωής.

Παράλληλα, η έκθεση φωτίζει τις πολλές και συχνά αντικρουόμενες όψεις της Μπελ Επόκ. Πίσω από την εικόνα μιας λαμπερής και ανέμελης εποχής βρίσκονται οι έντονες κοινωνικές ανισότητες, οι δύσκολες συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης, οι πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις, αλλά και οι μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία. Το Παρίσι είναι το επίκεντρο αυτών των αναταράξεων και αποτυπώνει τις τεχνολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές ανατροπές που συντελούνται με πρωτοφανή ταχύτητα και αλλάζουν ριζικά τις συνθήκες ζωής. Η υπόθεση Dreyfus, η διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών, η άνθηση της ψυχαγωγίας και η σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας καταναλωτικής κουλτούρας συνθέτουν ένα πολύ πιο σύνθετο πορτρέτο της εποχής.

Άποψη της έκθεσης «Belle Époque». Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση κατέχει ο κόσμος του θεάματος. Η Μονμάρτρη, το Moulin Rouge, τα Folies-Bergère, τα καφέ-κονσέρ και τα θέατρα γίνονται χώροι συνάντησης, διασκέδασης και καλλιτεχνικού πειραματισμού, ενώ οι πρωταγωνιστές τους —χορεύτριες, τραγουδιστές, ηθοποιοί και performers— μετατρέπονται σε αναγνωρίσιμες μορφές μέσα από τις αφίσες των μεγάλων δημιουργών.

Την εικόνα της εποχής συμπληρώνουν πολλά φωτογραφικά τεκμήρια του Παρισιού της Μπελ Επόκ, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και το Musée Carnavalet – Histoire de Paris. Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, τα έργα αποκτούν το πραγματικό αστικό τους περιβάλλον: τους δρόμους, τα βουλεβάρτα, τα πλήθη και τις καθημερινές σκηνές μιας πόλης που βρίσκεται σε πλήρη μεταμόρφωση. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης πολλά αποσπάσματα ταινιών εποχής, καθώς και οι πρώτες ταινίες “Les colleurs d’affiches” (Οι αφισοκολλητές) των αδελφών Lumière και “Défense d’afficher” (Απαγορεύεται η αφισοκόλληση) του Georges Méliès.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901),Moulin Rouge. Η Λαίμαργη, 1891.Λιθογραφία με πινέλο και πιτσίλισμα, τετράχρωμη εκτύπωση σε τρία φύλλα σε χαρτί vélin | 191 x 117 εκ.Τυπογραφείο Lévy, Παρίσι

Η Μπελ Επόκ τοποθετείται παραδοσιακά μεταξύ 1880 και 1914, με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο να σηματοδοτεί το τέλος της. Η έκθεση του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή επικεντρώνεται ωστόσο στα είκοσι χρόνια από το 1880 έως το 1900, περίοδο κατά την οποία η καλλιτεχνική αφίσα γνωρίζει τη μεγαλύτερη ακμή της και η τυπωμένη εικόνα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη συναντά την καθημερινή ζωή.

Η έκθεση BELLE ÉPOQUE μας προσκαλεί έτσι να ξαναδούμε το Παρίσι όχι μόνο ως τη μυθική «Πόλη του Φωτός», αλλά ως μια σύγχρονη μητρόπολη σε πυρετώδη μετάβαση — μια πόλη στην οποία η τέχνη βγαίνει στον δρόμο και γίνεται μέρος της ίδιας της ζωής.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος B&E Γουλανδρή και η Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes στο Giverny.

Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενή κατάλογο σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά), με αναλυτικά λήμματα και τεκμηρίωση των έργων.

B&E Goulandris Podcasts

Η νέα σειρά podcasts του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή «B&E Goulandris Podcasts: μια ηχητική κατάδυση στον μαγευτικό κόσμο της Τέχνης» συνεχίζεται με ένα ειδικό αφιέρωμα στην έκθεση Belle Époque.

Η νέα ενότητα της σειράς αποτελείται από τρία επεισόδια. Στο πρώτο παρουσιάζεται η Μπελ Επόκ ως η εποχή που αλλάζει βαθιά τη γαλλική κοινωνία, την καθημερινότητα και την εικόνα του Παρισιού, μέσα από τις βαθιές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Στο δεύτερο επεισόδιο αναδεικνύεται η νέα οπτική γλώσσα που αλλάζει τους δρόμους του Παρισιού και η γέννηση της διαφήμισης, και το τρίτο επεισόδιο επικεντρώνεται στην Αθήνα εκείνης της εποχής.

Συμμετέχουν η Υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και συνεπιμελήτρια της έκθεσης Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, ο εικαστικός και σκηνογράφος της έκθεσης Ανδρέας Γεωργιάδης, η εικαστικός και γραφίστρια Κανέλλα Αράπογλου, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος καθώς και η καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής Αμαλία Κωτσάκη.

Τα podcasts είναι διαθέσιμα από τις 31 Οκτωβρίου σε όλες τις πλατφόρμες (Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music κ.ά.), στο goulandris.gr και στον χώρο της περιοδικής έκθεσης, μέσω QR codes.

Πληροφορίες:

Επιμέλεια: Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή

Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes Giverny

Σκηνογραφία: Παρασκευή Γερολυμάτου, Ανδρέας Γεωργιάδης

Διάρκεια έκθεσης: 31 Οκτωβρίου 2026 - 15 Φεβρουαρίου 2027

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00 Παρασκευή 10.00-20.00 Τρίτη κλειστά

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635 Τ: 210 725 2895 visit@goulandris.gr | goulandris.gr

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