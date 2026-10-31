Σαββατοκύριακο με Αγκάθα Κρίστι, Καμύ, νέες κινηματογραφικές αφίξεις και δωρεάν είσοδο στα μουσεία

Snapshot Η θεατρική παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Χορν με επιτυχία και σημαντικούς ηθοποιούς.

Το έργο «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ ανεβαίνει στο Θέατρο Αποθήκη, εστιάζοντας σε θέματα δικαιοσύνης, βίας και επανάστασης.

Στους κινηματογράφους προβάλλονται οι ταινίες «Η Σκιά του Πατέρα μου» με πολιτικό φόντο από τη Νιγηρία και «Φτιαγμένος για Εκείνη», μια ρομαντική σάτιρα κοινωνικών προκαταλήψεων.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 η είσοδος στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Δημοσίου θα είναι δωρεάν, μέτρο που ισχύει κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή από Νοέμβριο έως Μάρτιο.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά» κάθε Κυριακή στο Σταυρό του Νότου Plus, ξεκινώντας από την 1η Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Αυτό το Σαββατοκύριακο φέρνει ενδιαφέρουσες επιλογές για όσους θέλουν να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με θέατρο, σινεμά και μουσική. Από το δικαστικό θρίλερ της Αγκάθα Κρίστι μέχρι το πολιτικό έργο του Αλμπέρ Καμύ, οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας έχουν τις δικές τους προτάσεις, ενώ οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται νέες ταινίες.

Θέατρο

«Μάρτυρας Κατηγορίας»: Το δικαστικό θρίλερ της Αγκάθα Κρίστι για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Χορν

Μετά από τρία χρόνια συνεχόμενων sold out, 555 παραστάσεις και 200.000 θεατές, ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στο Θέατρο Χορν, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ο Γιάννης Βούρος ενσαρκώνει τον Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, ενώ στη σκηνή συναντά τους Δημήτρη Πιατά, Ευγενία Δημητροπούλου και Μέμο Μπεγνή. Μαζί τους οι Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη.

Η ιστορία ξετυλίγεται γύρω από μια δικαστική υπόθεση που κρύβει ανατροπές, μυστικά και ένα από τα πιο απρόσμενα φινάλε της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το έργο, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία από το πρώτο του ανέβασμα στο Λονδίνο το 1953, μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο από τον Μπίλι Γουάιλντερ το 1957, αποσπώντας έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Πότε: Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή στις 18:00.

Πού: Θέατρο Χορν

«Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

Το έργο του Αλμπέρ Καμύ «Οι Δίκαιοι» ανεβαίνει στο Θέατρο Αποθήκη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, εγκαινιάζοντας τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου.

Πρόκειται για ένα πολιτικό και φιλοσοφικό έργο που θέτει στο επίκεντρο την εξέγερση απέναντι στην καταπίεση, την κοινωνική αδικία και την ανελευθερία. Μέσα από τη σύγκρουση των ηρώων, ο Καμύ εξετάζει τα όρια της δικαιοσύνης, τη σχέση της βίας με την επανάσταση, αλλά και τη θέση της αγάπης, του έρωτα και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε έναν κόσμο πολιτικών αναταράξεων.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Πότε: Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

Πού: Θέατρο Αποθήκη, Σαρρή 40

Προτάσεις σινεμά

«Η Σκιά του Πατέρα μου»

Σκηνοθεσία: Ακινόλα Ντέιβις

Ένας πατέρας που έχει απομακρυνθεί για μεγάλο διάστημα από την οικογένειά του παίρνει τους δύο γιους του και ταξιδεύει από το χωριό στο πολύβουο Λάγος, προκειμένου να διεκδικήσει έναν μισθό που του οφείλεται.

Η αυθημερόν διαδρομή μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία για τα τρία πρόσωπα, καθώς περιπλανώνται σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, ενώ στο παρασκήνιο διαμορφώνεται ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό. Η ταινία εκτυλίσσεται στη Νιγηρία του 1993, με φόντο τις αμφιλεγόμενες εκλογές και το στρατιωτικό πραξικόπημα.

«Φτιαγμένος για Εκείνη» (Wicker)

Σκηνοθεσία: Άλεξ Χιούστον Φίσερ και Ελεάνορ Γουίλσον

Σε μια μικρή μεσαιωνική αγροτική πόλη, όπου κυριαρχούν η πατριαρχία και οι αυστηρές κοινωνικές συμβάσεις, μια μοναχική ψαράς βρίσκεται στο περιθώριο εξαιτίας της μυρωδιάς της δουλειάς της και της άρνησής της να παντρευτεί. Όταν η κοροϊδία για την ανδρική της ταυτότητα εντείνεται, αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο φτιαγμένο από ψάθα.

Η δημιουργία της, ωστόσο, παίρνει ζωή χάρη σε μια επιδέξια υφάντρα και η αφοσίωσή του στη γυναίκα προκαλεί αναστάτωση στην κλειστή κοινωνία. Μια παράδοξη ιστορία που συνδυάζει τον ρομαντισμό με τη σάτιρα των κοινωνικών προκαταλήψεων.

Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

Δωρεάν είσοδος την Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Μια ευκαιρία για μια πολιτιστική βόλτα στην Αθήνα και όχι μόνο προσφέρει η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου 2026 η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το μέτρο ισχύει κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας χωρίς την καταβολή εισιτηρίου.

Μουσική

Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει με την παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά»

Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στη σκηνή Plus του Σταυρού του Νότου με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά», μετά τις εμφανίσεις της την άνοιξη του 2026 και την καλοκαιρινή περιοδεία της σε πόλεις της Ελλάδας.

Με σύλληψη, σκηνοθεσία και ερμηνεία της ίδιας, η παράσταση συνδυάζει τραγούδια και θεατρικό λόγο, φωτίζοντας τις διαφορετικές όψεις της γυναικείας ταυτότητας: την κόρη, τη μητέρα, την ερωμένη, τη γυναίκα που αγαπά, αντέχει, διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται.

Μέσα από γνωστές αλλά και πρωτότυπες μελωδίες, αφηγήσεις και εναλλαγές συναισθημάτων, η παράσταση προσεγγίζει παράλληλα και τις διαφορετικές ταυτότητες του άνδρα. Μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου επί σκηνής βρίσκεται ο Παντελής Κυραμαργιός.

Πότε: Από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 20:00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Πού: Σταυρός του Νότου Plus

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