«Η Απλώστρα» ανεβαίνει στη σκηνή Brecht με οδηγό την ποίηση του Ρεμπώ

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«Η Απλώστρα» ανεβαίνει στη σκηνή Brecht με οδηγό την ποίηση του Ρεμπώ
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  • Η παράσταση «Η Απλώστρα» παρουσιάζεται στη ΣΚΗΝΗ Brecht στην Αθήνα και εμπνέεται από το «Μεθυσμένο Καράβι» του Αρθούρου Ρεμπώ.
  • Το έργο απεικονίζει ανθρώπους που παλεύουν με την αβεβαιότητα της πραγματικότητας, αναζητώντας επαφή και παρηγοριά μέσω της γελοιότητας.
  • Η σκηνοθεσία είναι της Σωτηρίας Σφαίρα και πρωταγωνιστούν οι Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης και Βαγγέλης Τζωρτζακάκης.
  • Η παράσταση περιλαμβάνει στίχους του Ρεμπώ που προσδίδουν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα με ανοιχτό τέλος.
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Ένας κόσμος που τρέχει χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει, άνθρωποι που ακροβατούν ανάμεσα στη σοβαροφάνεια και την κατάρρευση και μια διαρκής αναζήτηση επαφής και παρηγοριάς μέσα από τη γελοιότητα.

Αυτό είναι το σκηνικό της παράστασης «Η Απλώστρα», εμπνευσμένης από το «Μεθυσμένο Καράβι» του Αρθούρου Ρεμπώ, η οποία παρουσιάζεται στη ΣΚΗΝΗ Brecht - 2510, στην Αθήνα.

Στην παράσταση, τα σώματα είναι κουρασμένα και η πραγματικότητα μοιάζει όλο και πιο ρευστή, γυαλιστερή και άδεια. Ανάμεσα στην κατανάλωση και στην ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, οι ήρωες αναζητούν έναν τρόπο να αντέξουν, επιστρατεύοντας ακόμη και τη γελοιότητα.

Και κάπου εκεί, σαν νανούρισμα, εμφανίζονται λίγοι στίχοι του Ρεμπώ, δίνοντας στο ταξίδι μια παραμυθένια διάσταση, με ένα τέλος που μπορεί να είναι αίσιο, μπορεί και όχι.

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Τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σωτηρία Σφαίρα.

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Στην παράσταση παίζουν οι Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης και Βαγγέλης Τζωρτζακάκης, ενώ τους φωτισμούς επιμελείται η Χρύσα Σαλομίδου.

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INFO

Πού: ΣΚΗΝΗ Brecht – 2510, 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα 10431

Ώρα έναρξης: 21:15

Εισιτήριο: 6 ευρώ

Κρατήσεις: 6970069633

Σύλληψη – σκηνοθεσία: Σωτηρία Σφαίρα

Ηθοποιοί: Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης, Βαγγέλης Τζωρτζακάκης

Φωτισμοί: Χρύσα Σαλομίδου

Αφίσα: Thoma Kikis

Επικοινωνία: Άννα Ραυτοπούλου, Ξένια Γουρούβα

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