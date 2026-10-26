Το "Κλουβί με τις Τρελές" ανοίγει στο Θέατρο Βέμπο

Το πιο ανατρεπτικό κωμικό μιούζικαλ όλων των εποχών έρχεται αυτό τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Βέμπο!

Σε διασκευή και σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΛΑΡΗ

Με τους: ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ, ΚΡΑΤΕΡΟ ΚΑΤΣΟΥΛΗ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

EARLY BIRD – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ

(Για περιορισμένο αριθμό θέσεων, έως την 1η Νοεμβρίου!)

Ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυβραβευμένα κωμικά μιούζικαλ του παγκόσμιου θεάτρου, (ανάμεσά τους έξι βραβεία Tony) , το θρυλικό «Κλουβί με τις Τρελές» (La Cage aux Folles), που έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου, έρχεται στην Αθήνα από τις 12 Δεκεμβρίου 2026, στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Βέμπο.

Ο σκηνοθέτης μεγάλων μουσικών επιτυχιών Γιώργος Βάλαρης υπογράφει τη διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης, συνδυάζοντας τη θεαματικότητα ενός μεγάλου Broadway κωμικού musical με την αιχμηρή κοινωνική σάτιρα και τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση του έργου.

Ο Γιάννης Στάνκογλου στον ρόλο του Ζορζ και ο Κρατερός Κατσούλης στον ρόλο του Αλμπέν, της εκθαμβωτικής Ζαζά, συναντιούνται επί σκηνής σε μια απολαυστική θεατρική συνύπαρξη.

Μαζί τους οι: Τάσος Κωστής, Μαρία Φιλίππου, Χρήστος Σπανός, Μαριέλλα Σαββίδου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στράτος Τζώρτζης.

Το «Κλουβί με τις Τρελές» υπόσχεται μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία που διασκεδάζει, συγκινεί και ανατρέπει τις βεβαιότητές μας.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα συχνά υπερισχύει της αλήθειας και η κοινωνική υποκρισία κρύβεται πίσω από την επίφαση της ηθικής, το «Κλουβί με τις Τρελές» γίνεται μια εκρηκτική γιορτή ελευθερίας, αυθεντικότητας και αγάπης.

Με σύγχρονη σκηνική αισθητική, εντυπωσιακές video art εικόνες, δυναμικές χορογραφίες, λαμπερά κοστούμια και ζωντανή ορχήστρα, η παράσταση δημιουργεί έναν κόσμο όπου η υπερβολή γίνεται τέχνη, το χιούμορ μετατρέπεται σε κοινωνικό σχόλιο και η ψυχαγωγία συναντά τη συγκίνηση. Ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να ορίζει τι είναι φυσιολογικό; Τι είναι οικογένεια; Και ποιος μπορεί να αγαπά ποιον;

Γιατί η αγάπη δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο άντρες που μοιράζονται τη ζωή, τη σκηνή, τις δυσκολίες και μια βαθιά σχέση αγάπης βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τις κοινωνικές συμβάσεις και τις προκαταλήψεις. Μέσα από το χιούμορ, την τρυφερότητα και τις συνεχείς ανατροπές, οι δύο πρωταγωνιστές Γίαννης Στάνκογλου (Ζώρζ) και Κρατερός Κατσούλης (Αλμπέν) φωτίζουν την ουσία μιας ιστορίας που, πίσω από τη φαντασμαγορία της, μιλά για την ανάγκη κάθε ανθρώπου να αγαπά και να αγαπιέται χωρίς όρους.Στο πλευρό τους, ένας εξαιρετικός θίασος.

Ο Τάσος Κωστής και η Μαρία Φιλίππου ενσαρκώνουν το συντηρητικό ζεύγος Ντίντον, εκπροσωπώντας έναν κόσμο αυστηρών κοινωνικών κανόνων και παραδοσιακών αντιλήψεων.

Η Ιφιγένεια Τζόλα, στον ρόλο της Ανν, και ο Στράτος Τζώρτζης, στον ρόλο του Ζαν-Μισέλ, αποτελούν το νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι που άθελά του πυροδοτεί την εκρηκτική σύγκρουση των δύο οικογενειών. Ο Χρήστος Σπανός, στον απολαυστικό ρόλο του Ζακόμπ, προσθέτει τη δική του κωμική ενέργεια, ενώ η Μαριέλλα Σαββίδου, ως Ζακλίν, συμπληρώνει με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία έναν κόσμο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις.

Μια αλυσίδα ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων, απρόβλεπτων μεταμφιέσεων και απολαυστικών ανατροπών οδηγεί σε μια εκρηκτική ΚΩΜΙΚΗ σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Γιατί η πραγματική οικογένεια δεν ορίζεται από τους τύπους, αλλά από την αγάπη.

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Στάνκογλου – Ζορζ

Κρατερός Κατσούλης – Αλμπέν / Ζαζά

Τάσος Κωστής – Ντίντον

Μαρία Φιλίππου – Κυρία Ντίντον

Χρήστος Σπανός – Ζακόμπ

Μαριέλλα Σαββίδου – Ζακλίν

Ιφιγένεια Τζόλα – Ανν

Στράτος Τζώρτζης – Ζαν-Μισέλ

Cagelles είναι οι: Χάρης Δήμος, Θέμης Θεοχάρογλου, Κωνσταντίνος Κατσούδας, Γιώργος Μαρτίνος, Λεωνίδας Σιούπουλης, Νίκος Χρύσης

Συντελεστές

Μετάφραση – Απόδοση – Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Γιώργος Βάλαρης

Μουσική ενορχήστρωση – Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Απόδοση στίχων: Φαίη Σούκου

Κοστούμια: Ευδοκία Βεροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Video art: Παντελής Μάκκας

Μουσική διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Φαίη Σούκου – Κωνσταντίνος Φρίγγας

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φωτογραφίες παράστασης: Πάνος Γιαννακόπουλος

Social Media – Διαφήμιση: Γλυκερία Συμπλικού – Σβέτα Χαλκίδη

Παραγωγή: BROADWAYSHOW PRODUCTIONS

Γιώργος Λυκιαρδόπουλος – Γιώργος Βάλαρης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θέατρο: Βέμπο

Έναρξη: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Διάρκεια: 140 λεπτά με διάλειμμα

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30, Σάββατο: 17:45 & 21:00, Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτηρίων: Από 18€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-kloubi-me-tis-treles/

EARLY BIRD – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Εξασφαλίστε από τώρα τις θέσεις σας με ειδικές εκπτωτικές τιμές σε όλες τις ζώνες του θεάτρου, για περιορισμένο αριθμό θέσεων, έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός Μεταξουργείο (100 μ.) Parking: Ειδική τιμή για τους θεατές, 9€ για 3 ώρες, με επίδειξη εισιτηρίου.

«ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΛΕΣ» Η πιο λαμπερή γιορτή ελευθερίας έρχεται στο Θέατρο Βέμπο από 12 Δεκεμβρίου 2026.