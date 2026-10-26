Η Επιστροφή του Χουντίνι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

Snapshot Η παράσταση «Η Επιστροφή του Χουντίνι» ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2026 και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Διάνα.

Η υπόθεση εξελίσσεται γύρω από ένα οικογενειακό δείπνο που αποκαλύπτει παλιές πληγές και μυστικά, προκαλώντας σύγκρουση μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη παραλλαγή της παραβολής του ασώτου, εστιάζοντας στην επιστροφή μιας ταλαιπωρημένης γενιάς στον εαυτό της.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Σουλειμάν συνεργάζεται ξανά με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και ένα δυναμικό κουαρτέτο ηθοποιών για να παρουσιάσουν αυτή την παράσταση.

Η παράσταση εξετάζει θέματα ταυτότητας, απουσίας και τον ρόλο του μυστηριώδους επισκέπτη, συνδέοντας τα με τη φιγούρα του μεγαλύτερου μάγου όλων των εποχών. Snapshot powered by AI

Ένα οικογενειακό τραπέζι στην κόψη του ξυραφιού. Μια οικογένεια που ξανασμίγει μετά από καιρό σε ένα δείπνο που πυροδοτεί έναν εκρηκτικό μηχανισμό.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η βραδιά μετατρέπεται σε πεδίο μάχης· Παλιές πληγές ανοίγουν, μυστικά αποκαλύπτονται και οι ρόλοι του πατέρα, του γιου, του αδερφού και του προστάτη αρχίζουν να καταρρέουν.

Η «Έπιστροφή του Χουντίνι» ξεκινά σαν μια σύγχρονη τολμηρή παραλλαγή της παραβολής του ασώτου και καταλήγει στην επιστροφή μιας ολόκληρης ταλαιπωρημένης γενιάς στον εαυτό της.

Ποιος είναι τελικά ο μυστηριώδης επισκέπτης; Φεύγει κανείς πραγματικά για πάντα; Και το κυριότερο: τι ρόλο παίζει μέσα σε όλα αυτά ο μεγαλύτερος Μάγος όλων των Έποχών;

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Σουλειμάν, μετά το επιτυχημένο «BlueTrain» συναντιέται και πάλι με τo σύμπαν του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και με τη σύμπραξη ενός εκρηκτικού κουαρτέτου ηθοποιών παραδίδουν ακόμα μια παράσταση που κοιτάζει κατά πρόσωπο την εποχή μας.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: ΓεράσιμοςΈυαγγελάτος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σουλεϊμάν

Σκηνογραφία: Ηλένια Δουλαδίρη

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά– Φαμέλη

Πρωτότυπη Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Ecati

Έπιμέλεια κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ίρις Κατσούλα, Φανή Ξενουδάκη

Φωτογραφίες /Videoπαράστασης:Ίρίς Κατσούλα

Βοηθός Σκηνογράφου: Μέλπω Κασαπίδου.

Οργάνωση Παραγωγής: Μάρα Κονάκα

Παραγωγή: Kolossaion Productions

Πρωταγωνιστούν:Χρήστος Σαπουντζής, Δημήτρης Πασσάς, Μαριλού Κατσαφάδου, Μάνος Τσαγκαράκης

ΤΊΜΈΣ ΈΊΣΊΤΗΡΊΩΝ

Α ζώνη 20 ευρώ

Β ζώνη 18 ευρώ/ κανονικό

Β ζώνη 15 ευρώ/φοιτητικό-ανέργων

Γ ζώνη εξώστης 15 ευρώ

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