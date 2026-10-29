«Της γιαγιάς σου, το ξέρω ότι δεν ξέρεις αυτό που ξέρω»: Από 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αργώ

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«Της γιαγιάς σου, το ξέρω ότι δεν ξέρεις αυτό που ξέρω»: Από 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αργώ
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Τι κοινό έχουν ένας θησαυρός, δύο κηδείες, ένα τραπεζάκι σαλονιού, δύο κολλητές και μια γιαγιά?

Η απάντηση θα δίνεται στο Θέατρο Αργώ κάθε Δευτέρα και Τρίτη το βράδυ, στην ανατρεπτική κωμωδία παρεξηγήσεων και οικογενειακών μυστικών, που παρουσιάζει η Core Productions σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και πρωτότυπο κείμενο του Πέτρου Λιόντα.

Η Μαρία μετά την κηδεία του άντρα της, ετοιμάζεται να σερβίρει την καθιερωμένη ψαρόσουπα στην κολλητή της φίλη Λουκία.

Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το σχεδίασε. Κλέφτες εισβάλουν στο σπίτι της και η ληστεία του αιώνα, έχει μόλις ξεκινήσει!

Οικογενειακά μυστικά, απρόσκλητοι επισκέπτες, απρόσμενοι έρωτες, απίθανες παρεξηγήσεις και ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού, μετατρέπουν το σαλόνι της Μαρίας σε .. πεδίο δράσης μιας καταιγιστικής κωμωδίας, γεμάτης περιπέτεια και σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Ποιοι είναι όμως αυτοί που ψάχνουν τον θησαυρό; Ποιος θα ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης; Και τι μυστικά κρύβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες;

Ποιος ξέρει τι?

Ποιος δεν ξέρει, τι ξέρει ο άλλος?

Και τι δεν ξέρει, αυτός που ξέρει?

Μια σύγχρονη ανατρεπτική κωμωδία γεμάτη γέλιο, μυστήριο, αλλά και γλυκιές στιγμές που μας υπενθυμίζει τις σημαντικές αξίες της ζωής.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Πέτρος Λιόντας ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Γάκης ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κώστας Γάκης, Πέτρος Λιόντας

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ – Μάτα Παπασιδέρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ & ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: Ηρώ Παρδαβέλλα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Δημήτρης Ευλαμπίδης

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Γιάννης Γεωργαντάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Κοντού Ευαγγελία

SOCIAL MEDIA MANAGER: UNMUTE PiL

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Core Productions

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 20:00

ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 21.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90’ (με διάλειμμα)

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρία Λεκάκη, Ζώγια Σεβαστιανού, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Μπανταδάκης, Πέτρος Λιόντας, Μάτα Παπασιδέρη

ΘΕΑΤΡΟ: Αργώ, Ελευσινίων 13–15 Στάση Μετρό: Μεταξουργείο

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