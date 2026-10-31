Netflix: 5 σειρές για να απολαύσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Snapshot Η σειρά "East of Eden" παρουσιάζει μια οικογενειακή ιστορία με περίπλοκες σχέσεις και μυστικά στις αρχές του 20ού αιώνα, με έμφαση στους χαρακτήρες και τις γενεές.

Το "Lupin" ακολουθεί έναν χαρισματικό κλέφτη που χρησιμοποιεί μεταμφιέσεις και παραπλάνηση για να αποδώσει δικαιοσύνη, συνδυάζοντας μυστήριο, δράση και χιούμορ στο Παρίσι.

Το "The Diplomat" εστιάζει σε πολιτικές εντάσεις και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μέσα από τη ζωή μιας διπλωμάτη που προσπαθεί να ισορροπήσει προσωπικά και επαγγελματικά.

Το "Mindhunter" παρουσιάζει δύο πράκτορες του FBI που μελετούν τη σκέψη κατά συρροών δολοφόνων τη δεκαετία του 1970, εστιάζοντας στο ψυχολογικό θρίλερ χωρίς βίαιες σκηνές.

Η σειρά "Cyberpunk: Edgerunners 2" συνεχίζει το σκοτεινό δυστοπικό σύμπαν της Night City με νέους μισθοφόρους, θέτοντας στο επίκεντρο θέματα εκδίκησης, βίας και τεχνολογικής εξουσίας. Snapshot powered by AI

Το δύσκολο με το Netflix δεν είναι να βρεις κάτι να δεις, αλλά κυρίως να ανακαλύψεις κάτι προτού περάσει η μισή βραδιά ψάχνοντας. Για να μην καταλήξεις να βλέπεις για τρίτη φορά την ίδια σειρά επειδή δεν έχεις αποφασίσει ακόμα τι θέλεις, συγκεντρώσαμε πέντε επιλογές για το Σαββατοκύριακο.

Βρήκαμε λοιπόν τις 5 must σειρές, από κατασκοπικές μέχρι ιστορίες που θα σε κάνουν να κοιτάξεις δύο φορές προς τον διάδρομο όταν σβήσουν τα φώτα. Και επειδή έχουμε Halloween, βάλαμε και κάτι από horror. Όχι τίποτα άλλο, για να ξεκινήσεις κάτι σύντομα, καθώς σύντομα ο κατάλογος της συνδρομητικής streaming πλατφόρμας ανανεώνεται.

1. East of Eden: Για μια ιστορία γεμάτη οικογενειακά μυστικά

Η Florence Pugh πρωταγωνιστεί ως Cathy Ames στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του John Steinbeck, σε μια ιστορία που ξεδιπλώνεται στις αρχές του 20ού αιώνα και εξερευνά τις περίπλοκες σχέσεις δύο αδελφών, τις συγκρούσεις τους και την παρουσία μιας γυναίκας που έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Το East of Eden δεν είναι η σειρά που θα επιλέξεις αν αναζητάς εκρήξεις και ανατροπές κάθε δέκα λεπτά. Είναι, όμως, μια εξαιρετική πρόταση για εκείνες τις βραδιές που θέλεις να αφεθείς σε δυνατούς χαρακτήρες, οικογενειακές αντιπαραθέσεις και αποφάσεις που αφήνουν το αποτύπωμά τους για ολόκληρες γενιές. Με επτά επεισόδια, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για ένα γεμάτο, αλλά όχι ατελείωτο τηλεοπτικό binge.

2. Lupin: Για όσους εκτιμούν μια καλοστημένη απάτη

Ο Assane Diop (Onar Sy) είναι ένας χαρισματικός κλέφτης που αντλεί έμπνευση από τις περιπέτειες του θρυλικού Αρσέν Λουπέν. Με όπλα τη μεταμφίεση, την παραπλάνηση και ένα μυαλό που λειτουργεί αρκετά γρηγορότερα από των διωκτών του, στήνει περίτεχνα σχέδια και επιχειρεί να αποδώσει τη δική του δικαιοσύνη.

Το Lupin συνδυάζει αστυνομικό μυστήριο, δράση, χιούμορ και γρήγορο ρυθμό, με το Παρίσι να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τις περιπέτειές του. Είναι η κατάλληλη επιλογή αν σου αρέσει να προσπαθείς να λύσεις το μυστήριο πριν από τον πρωταγωνιστή, μόνο και μόνο για να ανακαλύπτεις ότι εκείνος βρίσκεται ήδη δύο βήματα μπροστά. Με το Part 4 να έχει κάνει την εμφάνισή του (23 Οκτωβρίου) στο ελληνικό Netflix, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να επιστρέψεις στον κόσμο του Assane Diop.

3. The Diplomat: Όταν η πολιτική μετατρέπεται σε θρίλερ

Η Keri Russell (Kate Wyler) αναλαμβάνει μια εξαιρετικά απαιτητική διπλωματική αποστολή σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων. Την ίδια στιγμή, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές απαιτήσεις της θέσης της, τις προσωπικές της φιλοδοξίες και έναν γάμο που κάθε άλλο παρά εύκολος είναι.

Εδώ δεν υπάρχουν υπερήρωες που σώζουν τον κόσμο με μια ατάκα ούτε εντυπωσιακές μάχες με ψηφιακά εφέ. Η δράση βρίσκεται πίσω από κλειστές πόρτες, σε μυστικές συναντήσεις, πολιτικά παιχνίδια, παρασκηνιακές συμφωνίες και αποφάσεις που μπορούν να πυροδοτήσουν μια διεθνή κρίση. Αν σου αρέσουν οι ιστορίες όπου μια λάθος κουβέντα μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από μια έκρηξη, το The Diplomat είναι η επόμενη σειρά σου.

4. Mindhunter: Για όσους θέλουν να μπουν στο μυαλό ενός δολοφόνου

Δεν είναι καινούργια, αλλά σίγουρα είναι φτιαγμένη για να σε τρομάζει, όποια στιγμή επιλέξεις να την παρακολουθήσεις. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, δύο πράκτορες του FBI επιχειρούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές αντιμετωπίζουν τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Μέσα από συνεντεύξεις με κατά συρροή δολοφόνους, προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης τους και να αναπτύξουν νέες μεθόδους εγκληματολογικής ανάλυσης.

Το Mindhunter δεν χρειάζεται ασταμάτητες καταδιώξεις ή αιματοβαμμένες σκηνές για να σε καθηλώσει. Η ένταση χτίζεται μέσα από τις συζητήσεις, τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και τις αποκαλύψεις που σε κάνουν να αισθάνεσαι άβολα ακόμη κι όταν δεν συμβαίνει τίποτα στην οθόνη. Με τη σκηνοθετική υπογραφή του David Fincher, είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους προτιμούν το ψυχολογικό σκοτάδι από τα εύκολα κινηματογραφικά τρικ. Μόνο που εδώ το πραγματικό τέρας δεν κρύβεται κάτω από το κρεβάτι.

5. «Cyberpunk: Edgerunners 2»: Επιστροφή στη σκοτεινή πλευρά της Night City

Το σύμπαν του Cyberpunk επιστρέφει στο Netflix με μια νέα ιστορία, δέκα επεισοδίων, που μας μεταφέρει ξανά στους επικίνδυνους δρόμους της Night City. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται μια νέα ομάδα μισθοφόρων, με τον Clancy Brown να δανείζει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή Weak Kingsley.

Η νέα ιστορία ακολουθεί τους Wick, Dee, Roman Carax και Talia, η οποία συνδέεται με τη διαβόητη συμμορία Maelstrom, και κινείται γύρω από την εκδίκηση, τη λύτρωση και τη βία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του δυστοπικού κόσμου.

Αν έχεις ασχοληθεί με το Cyberpunk 2077, γνωρίζεις ήδη ότι η Night City δεν είναι ακριβώς το μέρος όπου θα ήθελες να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, με το Edgerunners 2 να έρχεται να διατηρήσει αυτή τη σκληρή ταυτότητα, προσφέροντας ακόμη μία βουτιά σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η εξουσία και η ανθρώπινη φιλοδοξία συγκρούονται με τον πιο βίαιο τρόπο.