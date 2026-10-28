Νέα Υόρκη: Σπάνιος σκελετός Νανοτυράννου πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια

Πρόκειται για έναν από τους μόλις τρεις τέτοιους σκελετούς νανοτυράννου που είναι γνωστοί στην επιστήμη

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νέα Υόρκη: Σπάνιος σκελετός Νανοτυράννου πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας σπάνιος σκελετός νανοτυράννου, γνωστός ως «Τζόντι», πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη έναντι 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τον τον δεύτερο πιο πολύτιμο δεινόσαυρο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.
  • Ο σκελετός αποτελείται από περίπου 191 απολιθωμένα οστά και διαθέτει σχεδόν πλήρες και εξαιρετικά διατηρημένο κρανίο, ενώ είναι ένας από τους μόλις τρεις γνωστούς σκελετούς νανοτυράννου στην επιστήμη.
  • Η «Τζόντι» ανακαλύφθηκε στη Μοντάνα το 2019 και η ταξινόμησή της ως ξεχωριστού είδους νανοτυράννου επιβεβαιώθηκε το 2025, λύνοντας μια μακροχρόνια διαφωνία μεταξύ παλαιοντολόγων.
  • Επιστήμονες εξέφρασαν ανησυχίες για την πώληση σημαντικών απολιθωμάτων σε ιδιώτες, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να παραμένουν σε δημόσια μουσεία για ελεύθερη μελέτη και εκπαίδευση.
  • Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι επιστήμονες αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης και εκτιμούν ότι πολλά απολιθώματα που πωλούνται τελικά καταλήγουν σε μουσεία και γίνονται προσβάσιμα στο κοινό.
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Ένας σπάνιος σκελετός ενός Νανοτυράννου, ενός μικρότερου συγγενή του Τυραννόσαυρου Ρεξ, πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων (42,11 εκατομμυρίων ευρώ), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Ο σκελετός, που ονομάστηκε «Τζόντι» προς τιμήν της γυναίκας που ανακάλυψε το απολίθωμα, πωλήθηκε στον οίκο Sotheby’s την Τρίτη, έπειτα από μια «μάχη διάρκειας δώδεκα λεπτών, με έξι ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, περίπου 6 έως 9 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας έτσι την «Τζόντι» τον «δεύτερο πιο πολύτιμο δεινόσαυρο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία», σημείωσε ο οίκος σε ανακοίνωσή του. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γίνει γνωστή.

Mini T-Rex Auction

Η Τζόντι, ο Νανοτύραννος

AP

«Ένας εξαιρετικός σκελετός ύψους τριών μέτρων»

Σύμφωνα με τον οίκο, η «Τζόντι» είναι ένας εξαιρετικός σκελετός, ύψους τριών μέτρων, ο οποίος αποτελείται από περίπου 191 απολιθωμένα οστικά στοιχεία και διαθέτει σχεδόν πλήρες, εξαιρετικά διατηρημένο κρανίο.

Πρόκειται για έναν από τους μόλις τρεις τέτοιους σκελετούς νανοτυράννου που είναι γνωστοί στην επιστήμη. Είναι, επίσης, το πρώτο δείγμα του συγκεκριμένου είδους που διατίθεται προς πώληση μετά την επιστημονική τεκμηρίωση της ξεχωριστής ταξινομικής του ταυτότητας από Αμερικανούς ερευνητές, τον Οκτώβριο του 2025, ανέφερε ο οίκος.

Αρχικά, η «Τζόντι» είχε παρουσιαστεί ως ένας νεαρός Τυραννόσαυρος Ρεξ στη διεθνή έκθεση τέχνης Frieze Masters, στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, αργότερα ταξινομήθηκε ως νανοτύρρανος.

Ο νανοτύραννος ήταν ένας σαρκοφάγος δεινόσαυρος της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου, ο οποίος έζησε στην ίδια γεωλογική περίοδο με τον Τυραννόσαυρο Ρεξ, πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια.

Mini T-Rex Auction

Η Τζόντι, ο Νανοτύραννος

AP

Ο σκελετός ανακαλύφθηκε το 2019 στην πολιτεία της Μοντάνα των ΗΠΑ από την κτηνοτρόφο Τζόντι Πίρσον στην ιδιωτική της έκταση, η οποία βρίσκεται στον περίφημο γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek, έναν από τους σημαντικότερους χώρους εύρεσης απολιθωμάτων δεινοσαύρων στη Βόρεια Αμερική.

Στη συνέχεια, ο παλαιοντολόγος Κλέιτον Φιπς πραγματοποίησε την ανασκαφή, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στην ανακάλυψη του γνωστού απολιθώματος «Δεινόσαυροι που μονομαχούν» (Dueling Dinosaurs).

Το συγκεκριμένο εύρημα, το οποίο ανακαλύφθηκε το 2006 περίπου 13 χιλιόμετρα από το σημείο που βρέθηκε η «Τζόντι», περιλαμβάνει τα απολιθώματα ενός νανοτυράννου και ενός τρικεράτοπα που φαίνεται να βρίσκονται σε στάση μάχης.

Mini T-Rex Auction

Η Τζόντι, ο Νανοτύραννος

AP

Η ανακάλυψη αποδείχθηκε καθοριστική για την έρευνα της Λίντσεϊ Ζάνο και του Τζέιμς Νάπολι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο νανοτύραννος είναι ξεχωριστό είδος από τον Τυραννόσαυρο Ρεξ. Η μελέτη τους συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση μιας μακροχρόνιας διαφωνίας μεταξύ των παλαιοντολόγων.

Η Μέγκαν Τζέικομπς, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, δήλωσε την Τρίτη στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4 ότι ο Νανοτυράννος για πολύ καιρό θεωρούνταν ένας νεαρός Τυραννόσαυρος Ρεξ.

Όπως εξήγησε, είναι πολύ μικρότερος και διαθέτει πιο λεπτή σωματική διάπλαση, με δόντια που θυμίζουν λεπίδες.

Η «Τζόντι» είναι ο δεύτερος πιο πολύτιμος δεινόσαυρος που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Την πρώτη θέση κατέχει ο Τυραννόσαυρος Ρεξ «Γκας», ο οποίος πωλήθηκε, επίσης, από τον οίκο Sotheby's τον Ιούλιο έναντι 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Mini T-Rex Auction

Η Τζόντι, ο Νανοτύραννος

AP

Αντιδράσεις από τους επιστήμονες

Ωστόσο, οι πωλήσεις τέτοιων σημαντικών παλαιοντολογικών ευρημάτων έχουν εντείνει τις ανησυχίες των επιστημόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα απολιθώματα θα έπρεπε να εκτίθενται σε δημόσιους χώρους, όπου θα μπορούν να μελετηθούν ελεύθερα.

Τον Ιούλιο, ο καθηγητής Στιβ Μπρουσάτε, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και επιστημονικός σύμβουλος στις ταινίες «Jurassic Park», είχε χαρακτηρίσει την δημοπρασία του «Γκας» ανησυχητική.

«Δεν γνωρίζω κανένα μουσείο ή πανεπιστήμιο που να μπορεί να αντέξει οικονομικά μια τέτοια τιμή», είχε δηλώσει στο BBC World Service. «Φανταστείτε αν η Μόνα Λίζα ανήκε απλώς σε κάποιον υπερπλούσιο συλλέκτη και δεν ήταν προσβάσιμη στο κοινό»

Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει μια τέτοια πώληση να μην γίνει τάση, προειδοποιώντας, παράλληλα, ότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο την επιστημονική έρευνα όσο και τη δημόσια εκπαίδευση.

Mini T-Rex Auction

Η Τζόντι, ο Νανοτύραννος

AP

Σχολιάζοντας τη δημοπρασία της «Τζόντι», ο Μπρουσάτε χαρακτήρισε «οδυνηρό» το γεγονός ότι το απολίθωμα θα χαθεί από τη δημόσια θέα.

«Μόλις ανακαλύψαμε ότι ο Νανοτυράννος είναι πραγματικός, και τώρα ένας από τους καλύτερους σκελετούς του πρόκειται να πωληθεί σε πλειοδότη. Είναι οδυνηρό να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε να εξαφανιστεί στα θησαυροφυλάκια ενός συλλέκτη, αντί να εκτεθεί σε ένα μουσείο, όπου θα μπορούσε να εντυπωσιάσει και να εμπνεύσει παιδιά, οικογένειες και το ευρύ κοινό», δήλωσε στο BBC.

Nanotyrannus Auction

Η Τζόντι, ο Νανοτύραννος

AP

Από την πλευρά της, η παλαιοντολόγος Μέγκαν Τζέικομπς, υποστήριξε ότι η συζήτηση έχει δύο πλευρές, επισημαίνοντας ότι αφιερώθηκε πολύς χρόνος, προσπάθεια και χρήμα για την ανάκτηση τέτοιων απολιθωμάτων.

«Δεν κατηγορώ τους εμπλεκόμενους που θέλουν να διαθέσουν τα ευρήματα προς πώληση για ένα τόσο μεγάλο ποσό», είπε, εκτιμώντας ότι αρκετά από τα ευρήματα θα καταλήξουν σε κάποιο μουσείο και θα γίνουν προσβάσιμα στο κοινό.

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