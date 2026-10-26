H «Οδύσσεια» του Έλον Μασκ: Κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο φτιαγμένο αποκλειστικά με AI

Ο Μασκ είχε ανακοινώσει ότι στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια μεγάλου μήκους ταινία βασισμένη στο ομηρικό έπος, δίνοντας έμφαση στην ιστορική ακρίβεια

Μίλτος Τσεκούρας

H «Οδύσσεια» του Έλον Μασκ: Κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο φτιαγμένο αποκλειστικά με AI
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
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  • Ο Ίλονασκ δημοσίσε το πρώτο επειόδιο μιας επτάπτης σειράςισμένης στηνΟδύσσει» του Ομήρου δημιουργημένης με τεχνητήημοσύνη
  • Το πρότζεκτ γίνεται σε συνεργασία με τη Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Dev Walker, ειδικούς στην κινηματογραφική παραγωγή με AI.
  • Ο Μασκ είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει μια μεγάλου μήκους ταινία για την «Οδύσσεια» έως το τέλος του 2026, με έμφαση στην ιστορική ακρίβεια.
  • Ο σκηνοθέτης Σκοτ Ντέρικσον επέκρινε έντονα το σχέδιο του Μασκ, αμφισβητώντας τη γνώση του για τον κινηματογράφο και την αξία των απόψεών του για την τέχνη.
  • Ο Μασκ έχει ασκήσει κριτική στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, αμφισβητώντας επιλογές καστ που σχετίζονται με κριτήρια εκπροσώπησης και συμπερίληψης.
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Μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωσή του ότι το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια μεγάλου μήκους ταινία βασισμένη εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη, με θέμα την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ο Έλον Μασκ έκανε το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου του.

Την Παρασκευή, δημοσιεύτηκε στο X το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς, διάρκειας επτά λεπτών, το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Στη σχετική ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά στη «δημιουργική συνεργασία» με τη Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Dev Walker, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής με εργαλεία AI.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Μασκ είχε ανακοινώσει ότι στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια μεγάλου μήκους ταινία βασισμένη στο ομηρικό έπος, δίνοντας έμφαση στην ιστορική ακρίβεια. Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι το εγχείρημα θα ήταν έτοιμο έως το τέλος του 2026.

«Πριν από το τέλος της χρονιάς, το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους για την “Οδύσσεια”, με ιστορική ακρίβεια και πιστή στο έργο του Ομήρου», είχε γράψει στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα τρίλεπτο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είχε δημοσιεύσει άλλος χρήστης της πλατφόρμας.

Οι αντιδράσεις και η κριτική του Σκοτ Ντέρικσον

Η ανακοίνωση του Μασκ είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον κινηματογραφικό χώρο. Ο Σκοτ Ντέρικσον, σκηνοθέτης των ταινιών «Doctor Strange» και «The Black Phone», είχε σχολιάσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το σχέδιο, απευθυνόμενος προσωπικά στον επικεφαλής της Tesla και της xAI μέσω του X.

«Είναι προφανές ότι ο Ίλον Μασκ δεν γνωρίζει τίποτα για τον κινηματογράφο και ότι σταμάτησε να διαβάζει στα 20 του», είχε γράψει, προσθέτοντας ότι οι απόψεις του για την τέχνη δεν έχουν καμία αξία.

Η κυκλοφορία του πρώτου επεισοδίου δεν συνοδεύτηκε από κάποια νέα δήλωση σχετικά με το συνολικό σχέδιο ή τις προδιαγραφές της παραγωγής. Ωστόσο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μασκ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, εστιάζοντας κυρίως στις επιλογές του καστ.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ για τον ρόλο του Σίνωνα και της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Ο Μασκ υποστήριξε ότι ο Νόλαν προχώρησε στις συγκεκριμένες επιλογές προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια εκπροσώπησης και συμπερίληψης της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την επιλεξιμότητα στα Όσκαρ.

Τον Μάρτιο, μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει τον Νόλαν «ρατσιστή κατά των λευκών», υποστηρίζοντας ότι επέλεξε τη Νιόνγκο αποκλειστικά για να εξασφαλίσει βραβεία.

Το πρώτο επεισόδιο της AI σειράς «Οδύσσεια» είναι διαθέσιμο στο X.

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