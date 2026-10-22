Συνταξιούχος διακοσμητής έγινε εκατομμυριούχος αφού πούλησε την συλλογή του με κάρτες Pokémon

Η συλλογή του άνδρα, η οποία κρατούνταν σε μια σοφίτα για 15 χρόνια, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Ewbank's την Τετάρτη έναντι 1,56 εκατ. λιρών (1.842.876 ευρώ)

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Συνταξιούχος διακοσμητής έγινε εκατομμυριούχος αφού πούλησε την συλλογή του με κάρτες Pokémon
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η συλλογή καρτών Pokémon ενός συνταξιούχου διακοσμητή από το Surrey πωλήθηκε σε δημοπρασία για 1,56 εκατ. λίρες (1,84 εκατ. ευρώ).
  • Η συλλογή κρατούνταν σε σοφίτα για 15 χρόνια και θεωρείται η πιο ακριβή δημοπρασία συλλεκτικών καρτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιθανώς στην Ευρώπη.
  • Το κορυφαίο κομμάτι ήταν το σετ «Legendary Collection Complete Master Set» με κάρτα Charizard, που πουλήθηκε για 100.000 λίρες, πολύ πάνω από την αρχική εκτίμηση των 15.000-20.000 λιρών.
  • Ο άνδρας είχε αγοράσει κάρτες μέσω eBay για 300 λίρες πριν χρόνια, ενώ το ίδιο σετ πουλήθηκε στη δημοπρασία για 75.000 λίρες.
  • Ο οίκος δημοπρασιών Ewbank's δέχτηκε προσφορές από συλλέκτες παγκοσμίως και χαρακτήρισε τη δημοπρασία ως την πιο επιτυχημένη στα 30 χρόνια λειτουργίας του.
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Ένας συνταξιούχος διακοσμητής έγινε εκατομμυριούχος αφού πούλησε την συλλογή του με... κάρτες Pokémon σε δημοπρασία.

Ο άνδρας, από Woking του Surrey της Αγγλίας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε ιδέα ότι οι συγκεκριμένες κάρτες είχαν κάποια αξία, μέχρι που διάβασε σε μια τοπική εφημερίδα ότι μια μόλις κάρτα πουλήθηκε για περισσότερες από 6.000 λίρες.

Η συλλογή του, η οποία κρατούνταν σε μια σοφίτα για 15 χρόνια, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Ewbank's την Τετάρτη έναντι 1,56 εκατ. λιρών (1.842.876 ευρώ)

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ήταν η πιο ακριβή δημοπρασία συλλεκτικών καρτών που έχει σημειωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδέχεται να αποτελεί ευρωπαϊκό ρεκόρ.

«Όταν ο γιος μου ήταν μικρός, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, άρχισε να συλλέγει κάρτες και να τις ανταλλάσσει στο σχολείο. Επειδή μου φάνηκαν ωραίες, αναρωτήθηκα αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια καλή επένδυση», είπε ο άνδρας.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πριν από αρκετά χρόνια είχε αγοράσει κάποιες κάρτες από κάποιον στη Μαλαισία μέσω του eBay. «Τότε είχα δώσει 300 λίρες για ένα σετ. Τώρα, το ίδιο σετ πουλήθηκε για 75.000 λίρες στη δημοπρασία», είπε.

Οι κάρτες, όλες τοποθετημένες σε ειδικά σχεδιασμένους φακέλους Pokémon, φυλάσσονταν στη σοφίτα αφού ο γιος του έχασε το ενδιαφέρον του για αυτές.

Κάρτες Pokemon

«Μείναμε με το στόμα ανοιχτό»

Όταν ο άνδρας παρουσίασε τις κάρτες στον οίκο δημοπρασιών Ewbank's, «όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό», δήλωσε στο βρετανικό μέσο ο Τζέιμς Σπούνερ, επικεφαλής του τμήματος συλλεκτικών καρτών της εταιρείας.

«Όταν είδαμε τις κάρτες – όλες σε άριστη κατάσταση – δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αυτή η πώληση ήταν η πιο επιτυχημένη στα περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας του οίκου.

Το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας ήταν το σετ «Legendary Collection Complete Master Set», που περιλάμβανε μια κάρτα Charizard σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Αρχικά, οι ειδικοί πίστευαν ότι το σετ θα πωλούνταν για 15.000-20.000 λίρες, αλλά τελικά έφτασε τις 100.000 λίρες!

Ο Άντριου Ίουμπανκ, επικεφαλής του οίκου, δήλωσε ότι η ημέρα της δημοπρασίας ήταν απίστευτη.

«Λάβαμε προσφορές από πλειοδότες από όλο τον κόσμο. Η ένταση στο δωμάτιο ήταν απίστευτη, ειδικά επειδή οι συλλέκτες δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο καλή ήταν η συλλογή που έβλεπαν – μεγάλη, ανέπαφη, πλήρης και με σχεδόν κάθε σπάνιο κομμάτι που θα μπορούσε κανείς να ήθελε να έχει».

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