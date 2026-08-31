Μαρινάκης: Συνεχίζεται η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τον Σεπτέμβριο

Τη συνέχιση και για τον Σεπτέμβριο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, στην υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς το σκέλος της πιστοποίησης έργων, αλλά και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την παράταση της δυνατότητας έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», την ενεργοποίηση της στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, καθώς και αποζημιώσεις ύψους 16,8 εκατ. ευρώ για πληγέντες κτηνοτρόφους.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.

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Από τις 31 Αυγούστου 2026, οι μειώσεις τιμών περνούν στο ράφι των σούπερ μάρκετ μέσα από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που εκκινεί σήμερα.

Πρόκειται για μία οργανωμένη και μετρήσιμη παρέμβαση σε συγκεκριμένους και σημαντικούς κωδικούς προϊόντων που επιλέγει και αγοράζει καθημερινά κάθε νοικοκυριό.

Η Εθνική Πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 1.735 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%. Συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί:

· 870 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως περίπου 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%.

· 405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

· 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.

· 100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%.

Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

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Υπεγράφη σήμερα η διακρατική συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», του ελληνικού θόλου αεράμυνας που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης περίπου 700 εκατ. ευρώ να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες, συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Ο Ελληνικός Θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

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Ολοκληρώνεται σήμερα, σχεδόν 5,5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», τον Μάρτιο του 2021, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πιστοποίησης έργων, διότι, οι θετικές επιπτώσεις του Ταμείου στην οικονομία και στην κοινωνία θα συνεχιστούν για δεκαετίες.

Με περίπου 36 δισ. ευρώ στη διάθεσή της, η Ελλάδα πέτυχε πολλά και σημαντικά. Σε συνδυασμό με την γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε στην αύξηση κατά 11% του ΑΕΠ, στη δημιουργία 650.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%.

Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησαν μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών και POS, που αύξησαν τα έσοδα του κράτους και κατ’ επέκταση οδήγησαν σε μειώσεις φόρων -δηλαδή αύξηση εισοδημάτων-, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, η ανακαίνιση πάνω από 230 νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, οι προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω», οι περισσότεροι από 39.000 διαδραστικοί πίνακες σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα, ο προσωπικός βοηθός, που έγινε πλέον μόνιμη πολιτική του κράτους μαζί με την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας και δεκάδες άλλα έργα σε ολόκληρη την επικράτεια που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών, έφεραν τη χώρα μας πιο κοντά σε πρακτικές που αποτελούν κοινό τόπο στην Ευρώπη και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα του 2030.

Σε αντίθεση με τις μηδενιστικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για «χαμένη ευκαιρία», ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά και με αίσθημα ευθύνης σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, αξιοποιώντας στο έπακρο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αξιολόγησε θετικά όλα τα ελληνικά αίτημα εκταμιεύσεων.

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Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό σχέδιο που αφορά στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την άμεση ενεργοποίηση πόρων, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών.

Το ελληνικό σχέδιο είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν. Αυτό, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή, δείχνει την πολύ καλή προετοιμασία της Ελλάδας και την ποιότητα και αρτιότητα των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν.

Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αφορά περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα ξεκινήσει άμεσα, εντός του 2026 και θα διαρκέσει έως και το 2032.

Πρόκειται για μία δέσμη 25 παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, 2.800 νέες κατοικίες που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης, κ.ά.

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Έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 παρατείνεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αποσύρεται ο περιορισμός ως προς τον αριθμό χρηματοδότησης κλειστών κατοικιών και παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες.

Διευκρινίζεται πως για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας είναι 380.000.

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Με Κοινή Υπουργική Απόφαση οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων.

Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 9,5 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών, ενώ περίπου 246.000 ευρώ για την επιδότηση προσωρινής στέγασης.

Η απόφαση αφορά πληγείσες περιοχές σε επτά Περιφερειακές Ενότητες: Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου.

Η ενεργοποίηση των μέτρων αυτών αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την άμεση στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.

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Εγκρίθηκαν αποζημιώσεις ύψους 16,8 εκατ. ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν πληγέντες κτηνοτρόφοι σε συνολικά 2.806 εκμεταλλεύσεις εξαιτίας της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και της πανώλης.

Τα χρήματα αυτά αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν καταβληθεί ετήσιες αποζημιώσεις ύψος περίπου 28,5 εκατ. ευρώ που αφορούσαν σε απώλεια εισοδήματος 2.339 εκμεταλλεύσεων για το 2025.

Μέχρι σήμερα, δηλαδή, το σύνολο των αποζημιώσεων υπερβαίνει τα 45,3 εκατ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει επόμενη πληρωμή για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.