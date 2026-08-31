Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ του Ιράν

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 2% μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ του Ιράν και την ιρανική αντίδραση.

Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο εκτοξευτήρες πυραύλων στο νησί Λαράκ, ενώ το Ιράν απάντησε πλήττοντας δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται σε αδιέξοδο, επηρεάζοντας τα χρονοδιαγράμματα για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο αριθμός εμπορευματικών πλοίων που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί, λόγω ανησυχιών για επιθέσεις, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε πρόσφατα.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επιβάλουν νέες δευτερογενείς κυρώσεις στο Ιράν και να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο από συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2% τη Δευτέρα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε ένα ιρανικό νησί στα Στενά του Ορμούζ και την αντίδραση της Τεχεράνης, καθώς η σύγκρουσή τους συνεχίζεται για έκτο μήνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,21 δολάρια, ή 2,51%, στα 90,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε αύξηση 1,83 δολαρίων (2,19%), διαμορφούμενο στα 85,23 δολάρια.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες πυραύλων στο νησί Λαράκ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, στα πρώτα γνωστά αμερικανικά πλήγματα στη χώρα από το τέλος Ιουλίου. Το Ιράν απάντησε, πλήττοντας δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι ο ενεργειακός κόμβος του Ιράν, το νησί Χαργκ «γίνεται συντρίμμια», αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία ότι το νησί δεχόταν επίθεση και η ανάρτηση, συνοδευόμενη από ένα κλιπ που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, δεν περιείχε περαιτέρω λεπτομέρειες

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης εν τω μεταξύ έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ οι μεσολαβητές εργάζονται για το άνοιγμα του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινούνταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου.

«Βλέπουμε περισσότερες πιθανότητες περιορισμένης αντιπαράθεσης παρά μία διαρκή κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αυτό που συνεχίζει να επηρεάζεται με κάθε έξαρση είναι τα χρονοδιαγράμματα για την επαναλειτουργία του Ορμούζ», δήλωσε ο Σάβρο Σαρκάρ, επικεφαλής της ενεργειακής έρευνας στην DBS. «Νωρίτερα ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου, αλλά αυτό φαίνεται πιο απίθανο τώρα. Επομένως, αναμένεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν σταθερές στο εύρος των 85-95 δολαρίων ανά βαρέλι, εκτός εάν προκύψει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ».

Ο αριθμός των ορατών εμπορευματικών πλοίων που διέσχισαν το στενό το Σαββατοκύριακο μειώθηκε σε πέντε την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη ναυτιλία τη Δευτέρα, αντανακλώντας την προσοχή των εταιρειών που είναι επιφυλακτικές για επιθέσεις σε πλοία.Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε την Κυριακή ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα ενώ έπλεε προς τα μέσα του στενού το Σάββατο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να επιβάλλουν νέες δευτερογενείς κυρώσεις σε εβδομαδιαία βάση σε βάρος του Ιράν.Τα Brent και WTI αναμένεται να καταγράψουν μικρές μειώσεις τον Αύγουστο, μετά από πτώση άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα, στην πρώτη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και τρεις εβδομάδες.Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το πετρέλαιο από μια πρόσφατη συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα χρησιμοποιηθεί για να αναπληρώσει τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ, τα οποία έχουν μειωθεί κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 44 χρόνια.