Καύσιμα: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης - Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή από τον Μάρτιο

Ρεζερβουάρ 100 λίτρων diesel την 1η Μαρτίου θα γέμιζε με 156 ευρώ ενώ σήμερα γεμίζει με 204 ευρώ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καύσιμα: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης - Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή από τον Μάρτιο
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  • Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για τον Σεπτέμβριο με ποσό 10 λεπτών ανά λίτρο.
  • Η μέση τιμή του diesel παραμένει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, παρά τις επιδοτήσεις.
  • Από τον Μάρτιο, η τιμή του diesel έχει αυξηθεί κατά 17%.
  • Χωρίς την επιδότηση, η μέση τιμή του diesel θα ήταν 2,190 ευρώ το λίτρο και της αμόλυβδης 2,130 ευρώ το λίτρο.
  • Οι πρατηριούχοι δεν προβλέπουν άμεση αποκλιμάκωση των τιμών, ενώ οι πολίτες περιορίζουν τις μετακινήσεις τους λόγω της ακρίβειας.
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Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή διατηρεί τα αυξημένα επίπεδα των τιμών στα καύσιμα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους πολίτες που ήδη στριμώχνονται οικονομικά.

Παρά τις επιδοτήσεις και τα μέτρα συγκράτησης των τιμών η επιβάρυνση για τους οδηγούς παραμένει δυσβάσταχτη και για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην επιδότηση του diesel.

Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Παρά τις επιδοτήσεις, η μέση τιμή των καυσίμων παραμένει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η ανυποχώρητη ακρίβεια των καυσίμων εντείνει την πίεση του πληθωρισμού στις τσέπες των πολιτών που από την αρχή του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές έχουν αυξηθεί 17% παρά τις επιδοτήσεις.

Σημειώνεται ότι, χωρίς την επιδότηση, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά θα ήταν 2,130 ευρώ το λίτρο και η μέση τιμή του diesel 2,190 ευρώ το λίτρο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με το οποίο, ένα ρεζερβουάρ 100 λίτρων diesel, την 1η Μαρτίου θα γέμιζε με 156 ευρώ, ενώ σήμερα και με την επιδότηση στην αντλία γεμίζει με 204 ευρώ. Χωρίς τα μέτρα θα γέμιζε με 220 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για την εξέλιξη των τιμών παραμένουν δυσοίωνες, χωρίς να προβλέπεται άμεσα αποκλιμάκωση, την ώρα που οι πολίτες περιορίζουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας.

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