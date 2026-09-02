Ιράν: Προαναγγέλλει «σθεναρή» απάντηση μετά το πολύνεκρο αμερικανικό πλήγμα στο Κουχεστάκ

Snapshot Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «σθεναρή» απάντηση μετά το πλήγμα σε κατοικία με γαμήλια τελετή στο Κουχεστάκ.

Περισσότεροι από 50 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από το πλήγμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η επίθεση εντάσσεται σε σειρά πληγμάτων σε διάφορες περιοχές της νότιας Ιράν, όπως Μιναμπ, Λαμέρντ και το νησί Κεσμ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις και επέκρινε τη σιωπή κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η σιωπή και η αδράνεια δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες για όσους δεν καταδικάζουν τις επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «με σθεναρότητα» μετά το πλήγμα σε κατοικία στο Κουχεστάκ, στην επαρχία Ορμουζγκάν, στη νότια παράκτια ζώνη της χώρας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ ανέφερε ότι περισσότεροι από 50 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από το πλήγμα στο Κουχεστάκ, βόρεια της πόλης Σιρίκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος ενέταξε την επίθεση σε μια ευρύτερη σειρά πληγμάτων σε Μιναμπ, Λαμέρντ, στο νησί Κεσμ και σε άλλες περιοχές.

«Ο κατάλογος των θηριωδιών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του ιρανικού έθνους έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαγαΐ άσκησε επίσης κριτική σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς που, όπως είπε, παραμένουν σιωπηλοί ή επιχειρούν να δικαιολογήσουν τέτοιες επιθέσεις.

«Η σιωπή τους δεν είναι ουδετερότητα», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι όσοι επιλέγουν να μη μιλήσουν «δεν θα μείνουν αύριο ανεπηρέαστοι από τις συνέπειες».