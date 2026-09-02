Σε τροχιά νέας σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν – Νέα πλήγματα, αντίποινα και εκατέρωθεν απειλές

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, όπως εγκαταστάσεις αεράμυνας και ναυτικές υποδομές.

Το Ιράν απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε αμερικανικές βάσεις, προκαλώντας αναχαίτιση πυραύλων από την Ιορδανία και αεράμυνα στο Κουβέιτ.

Αμερικανικό πλήγμα σε κατοικία στο νότιο Ιράν προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς αμάχων κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν για «συντριπτικά πλήγματα» σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε στόχους στο Ιράν, με τη σύγκρουση να κλιμακώνεται ξανά έπειτα από περίπου έναν μήνα περιορισμένης στρατιωτικής δράσης.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε τις τελευταίες επιχειρήσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Σύμφωνα με την CENTCOM, επλήγησαν εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές.

Τα πλήγματα ακολούθησαν τις αμερικανικές επιθέσεις της Κυριακής, οι οποίες είχαν διακόψει την περίοδο χωρίς μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Τεχεράνη απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους στην περιοχή.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι 13 ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της. Οι 10 αναχαιτίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ ανέφερε ότι η αεράμυνά του αναχαίτισε drones.

Τραμπ: «Θα χτυπηθούν ξανά πολύ πιο σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση.

Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι, αν το Ιράν απαντήσει στα νέα πλήγματα, «θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο».

Άμαχοι νεκροί σε γάμο στο νότιο Ιράν

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αμερικανικό πλήγμα έπληξε κατοικία στο Κουχεστάκ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή.

Σύμφωνα με τον αντικυβερνήτη της επαρχίας Ορμουζγκάν, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, ενώ τουλάχιστον 68 τραυματίστηκαν.

Η CENTCOM ανέφερε ότι γνωρίζει τις πληροφορίες για θύματα μεταξύ αμάχων, σημειώνοντας ότι προέρχονται από ιρανικά κρατικά μέσα. Εκπρόσωπος της αμερικανικής διοίκησης δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί αμάχους.

Πλήγματα και σε παράκτιες περιοχές

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, μεταξύ άλλων στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα σε εγκαταστάσεις στην επαρχία Ορμουζγκάν και στο αεροδρόμιο Τζιρόφτ, στην επαρχία Κερμάν. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν με «συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα» κατά των ΗΠΑ.

Στα ύψη το πετρέλαιο

Η νέα κλιμάκωση επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμα για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Οι τιμές του αργού κινήθηκαν ξανά ανοδικά, με την αγορά να αποτιμά τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα και στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιστρέψει στην προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιουνίου, εφόσον οι ΗΠΑ τηρήσουν και πάλι τις δεσμεύσεις τους.

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