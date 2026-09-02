Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στην τιμή του Brent μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν – Στα 96 δολάρια το βαρέλι

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 96 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στην τιμή του Brent μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν – Στα 96 δολάρια το βαρέλι
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  • Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι λόγω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους προκάλεσαν ανησυχίες για διακοπές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρότερη απάντηση σε περίπτωση νέων ιρανικών αντιποίνων.
  • Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμο σημείο για τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου, επηρεάζοντας άμεσα τις τιμές λόγω αυξημένου κινδύνου.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η οικονομική πίεση στο Ιράν επιταχύνεται και ότι η Τεχεράνη δεν ελέγχει πλήρως τη θαλάσσια οδό.
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Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, καθώς η κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στις εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ελληνική και κατ’ επέκταση την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύεται 1,72%, στα 96,28 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με την τιμή του να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν έξι εβδομάδων.

Ανοδικά κινείται και το αμερικανικό αργό, το οποίο διαμορφώνεται στα 91,64 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 1,57%.

Η νέα άνοδος ήρθε μετά τον τελευταίο γύρο αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για τις προσπάθειες της Τεχεράνης να τοποθετήσει νάρκες στη θαλάσσια οδό, αλλά και για προηγούμενη επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι η απάντηση της Ουάσιγκτον θα είναι σημαντικά ισχυρότερη εάν το Ιράν προχωρήσει σε νέα αντίποινα. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι έχει ήδη απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή και εκτοξεύσεις πυραύλων προς την Ιορδανία.

Στο επίκεντρο της αγοράς παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Κάθε νέα ένταση στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού, καθώς οι επενδυτές φοβούνται πιθανές διακοπές στη ναυσιπλοΐα και στις εξαγωγές.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η οικονομική πίεση στο Ιράν βρίσκεται σε «φάση επιτάχυνσης». Υποστήριξε επίσης ότι περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια αργού πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν ελέγχει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

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