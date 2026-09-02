ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε το νέο κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ

Η CENTCOM ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του νέου κύματος των αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε το νέο κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η CENTCOM ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες.
  • Η επιχείρηση συνδέεται με τις ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι ΗΠΑ κατηγορούν την Τεχεράνη για περιορισμό της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και ναρκοθέτηση θαλάσσιων οδών.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση απέδωσε τα πλήγματα και σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία.
  • Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης για σημαντικές αμερικανικές απώλειες, χωρίς να αναφέρονται νεκροί ή τραυματίες από την αμερικανική πλευρά.
  • Συνεχίζεται η οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη μέσω της επιχείρησης «Economic Outcast» και αναμένονται νέες κυρώσεις από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών.
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Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σε μια επιχείρηση που κράτησε περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η νέα κλιμάκωση συνδέεται με τις ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, όπου η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να περιορίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στοχοποιεί εμπορικά πλοία και προχωρά σε ναρκοθέτηση θαλάσσιων οδών.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποδίδει επίσης την απόφαση για τα νέα πλήγματα σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται στην Ιορδανία.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε ως «ψευδείς» τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης περί μεγάλου αριθμού αμερικανικών απωλειών από ιρανικά πλήγματα. Στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν γίνεται αναφορά σε νεκρούς ή τραυματίες από την αμερικανική πλευρά.

Η νέα επιχείρηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να παραμείνει ανοιχτή η θαλάσσια οδός για την εμπορική κίνηση.

Την ίδια ώρα, η οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη συνεχίζεται. Η επιχείρηση «Economic Outcast» παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να ανακοινώσει νέα δέσμη κυρώσεων κατά ιρανικού στόχου μέσα στην εβδομάδα.

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