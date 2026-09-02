Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν 10 από 13 ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Τρεις πύραυλοι έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν 10 από 13 ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιορδανία αναχαίτισε και κατέστρεψε 10 από 13 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.
  • Οι υπόλοιποι 3 πύραυλοι έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από κατοικημένες ζώνες.
  • Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες από την επίθεση.
  • Εξειδικευμένα συνεργεία στάλθηκαν για να ασφαλίσουν τις περιοχές και να περισυλλέξουν τα συντρίμμια των πυραύλων.
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Δεκατρείς βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, με την αεράμυνα της χώρας να αναχαιτίζει και να καταστρέφει τους δέκα από αυτούς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων, οι υπόλοιποι τρεις πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από κατοικημένες ζώνες.

«Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ιορδανίας.

Εξειδικευμένα συνεργεία στάλθηκαν στα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι, προκειμένου να ασφαλίσουν τις περιοχές και να περισυλλέξουν τα συντρίμμια.

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