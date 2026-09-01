Ιράν: Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Τσαμπαχάρ, το Κεσμ και το Μπαντάρ Αμπάς

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις το βράδυ της Τρίτης σε αρκετές στρατηγικής σημασίας περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών της χώρας, μεταξύ άλλων στο νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη εξήγηση για τις εκρήξεις, ούτε επιβεβαίωση για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Σαββατοκύριακο ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κοντά στον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις ως αντίποινα.

Το Μπαντάρ Αμπάς βρίσκεται στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το νησί Κεσμ βρίσκεται εντός του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος. Το Τσαμπαχάρ, ανατολικότερα στον Κόλπο του Ομάν, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστη η αιτία των εκρήξεων που αναφέρθηκαν την Τρίτη, ενώ οι ιρανικές αρχές δεν είχαν διευκρινίσει εάν τα περιστατικά συνδέονται με στρατιωτική δραστηριότητα.