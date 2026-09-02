ΗΠΑ: Κυκλοφόρησε νόμισμα του ενός δολαρίου με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σε επίσημη κυκλοφορία τέθηκε σήμερα Τετάρτη, το νέο νόμισμα του 1 δολαρίου που απεικονίζει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ .

Το νόμισμα κόπηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας και διατίθεται τόσο για γενική κυκλοφορία όσο και απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του U.S. Mint σε ειδικές συσκευασίες. Στην εμπρόσθια όψη δεσπόζει το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιασμένο από τον επικεφαλής χαράκτη Τζόζεφ Μένα με βάση επίσημη φωτογραφία του Ντάνιελ Τόροκ από τον Λευκό Οίκο. Το σχέδιο πλαισιώνεται από τις επιγραφές «LIBERTY», «IN GOD WE TRUST» και τις διπλές ημερομηνίες «1776 ~ 2026». Στην πίσω πλευρά αποτυπώνεται η επίσημη προεδρική σφραγίδα με τον αετό, φιλοτεχνημένη από τον πρώην επικεφαλής χαράκτη Φρανκ Γκασπάρο, όπου επάνω στην ασπίδα έχει χαραχθεί ο αριθμός «250».

Συλλεκτικές εκδόσεις και περιορισμοί αγοράς

Όλα τα κομμάτια παράχθηκαν στο νομισματοκοπείο της Φιλαδέλφειας και φέρουν απλή περιφέρεια χωρίς διακριτικό γράμμα. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ειδική παρτίδα 250.000 τεμαχίων που κόπηκαν ανήμερα της 4ης Ιουλίου με διακριτικό σήμα («July 4th» privy mark), τα οποία αναμειγνύονται τυχαία στις παραγγελίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν κυλίνδρους των 25 νομισμάτων έναντι 61 δολαρίων ή σακούλες των 100 τεμαχίων προς 154,50 δολάρια, με πλαφόν δύο τεμάχια ανά νοικοκυριό κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο της διάθεσης.

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