ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

Σε έναν αγροτικό δρόμο στο Μέιν των ΗΠΑ, μηχανικοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια ασυνήθιστη λύση, να τοποθετήσουν περίπου 20.000 μεταχειρισμένα ελαστικά κάτω από το οδόστρωμα. Στόχος του πειράματος είναι να βελτιωθεί η αντοχή των δρόμων στους κύκλους παγετού και απόψυξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, αλλά και να αξιοποιηθεί ένας μεγάλος όγκος ελαστικών που καταλήγουν στα απορρίμματα.

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