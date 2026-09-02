COSCO: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τον κρατικό ναυτιλιακό κολοσσό της Κίνας για κατασκοπεία

Snapshot Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί την COSCO για κατασκοπεία μέσω κρυφού εξοπλισμού στα πλοία της κοντά σε στρατιωτικές επικοινωνίες χωρών-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η COSCO συνεργάζεται με το Πεκίνο σε δεκαετή πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών που καλύπτει Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία.

Τα πλοία της COSCO φέρονται να διαθέτουν εξοπλισμό για συλλογή δεδομένων σχετικά με τεχνολογίες στρατιωτικών επικοινωνιών και κρυπτογράφησης.

Η κατασκοπεία επιτρέπει στην Κίνα να παρακολουθεί σημαντικές ναυτιλιακές οδούς για εμπορική και στρατιωτική χρήση.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί τις συλλεγόμενες πληροφορίες για να ενισχύσει τη θέση του σε εδαφικές διαμάχες και να παρέχει ναυτική αναγνώριση και προειδοποιήσεις για στρατιωτικούς στόχους. Snapshot powered by AI

Για κατασκοπεία κατηγορεί την COSCO η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω δηλώσεων που έκαναν δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ στο Reuters.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο κορυφαίος κρατικός ναυτιλιακός κολοσσός της Κίνας χρησιμοποιεί κρυφό εξοπλισμό στα πλοία του για να κατασκοπεύει στρατιωτικές επικοινωνίες κοντά στις ακτές χωρών-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν την αξιολόγηση του κινεζικού προγράμματος από τις ΗΠΑ, δήλωσαν ότι η COSCO έχει μια δεκαετή συνεργασία συλλογής πληροφοριών με το Πεκίνο. Η συμφωνία επιτρέπει στην Κίνα να συλλέγει σήματα επικοινωνίας από σκάφη και αεροσκάφη που επιχειρούν σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, ανέφεραν.

Ο προηγμένος εξοπλισμός που βρίσκεται στα πλοία έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Κίνα να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με «τεχνολογίες στρατιωτικών επικοινωνιών και εξελίξεις κρυπτογράφησης», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η προσπάθεια αυτή επιτρέπει επίσης στο Πεκίνο να παρακολουθεί βασικές ναυτιλιακές οδούς και θαλάσσιες διαδρομές ζωτικής σημασίας για το εμπόριο και τη στρατιωτική ναυσιπλοΐα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Η COSCO δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τον τύπο εξοπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα πλοία της COSCO, αλλά είπαν ότι επρόκειτο για πλατφόρμες «εξελιγμένης συλλογής πληροφοριών σημάτων» και όχι για υλικό τακτικών επικοινωνιών.

Υποστήριξαν ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για να ενισχύσει τη θέση του σε εδαφικές διαμάχες και να παρέχει ναυτική αναγνώριση και ενδείξεις έγκαιρης προειδοποίησης για ξένους στρατιωτικούς στόχους.