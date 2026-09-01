Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα είναι το «μεγαλύτερο κτήριο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον»

Ελένη Ευστρατίου

Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε με ψήφους 5-4 τη συνέχιση της κατασκευής αίθουσας δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο, έργο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η απόφαση ακύρωσε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που ζητούσαν την παύση του έργου λόγω έλλειψης έγκρισης από το Κογκρέσο.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι το έργο, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές, θα ολοκληρωθεί το 2028 και θα είναι το μεγαλύτερο κτήριο στην Ουάσινγκτον.
  • Η αγωγή αναστολής του έργου είχε υποβληθεί από τον Εθνικό Οργανισμό για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν είχε δικαίωμα να ξεκινήσει την κατασκευή χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.
  • Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 65% και χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ως την τελευταία απειλή για το έργο.
Snapshot powered by AI

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» στην ολοκλήρωση κατασκευής μίας αίθουσας δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο, έργο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αξίας 400 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για μία νίκη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως η «τελευταία απειλή του έργου».

Trump White House Ballroom Helipad

Με απόφαση 5-4, οι δικαστές έκαναν δεκτό το επείγον αίτημα που είχε καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ, ακυρώνοντας αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που ζητούσαν να σταματήσει η κατασκευή ενός υπερυψωμένου τμήματος στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος είναι συντηρητικός, τάχθηκε στο πλευρό των τριών φιλελεύθερων δικαστών που καταψήφισαν, γράφοντας ότι «η κατασκευή είναι πιθανώς παράνομη», καθώς το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει το έργο.

Χαιρετίζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, όπου δήλωσε την ικανοποίησή του σχετικά με τη συνέχιση του έργου. «Με ικανοποίηση αναφέρω ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε υπέρ της κατασκευής της αίθουσας χορού/του στρατιωτικού συγκροτήματος χωρίς καμιά περαιτέρω επιφύλαξη, αβεβαιότητα ή απειλή», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το έργο που θα ολοκληρωθεί το 2028 θα είναι το «μεγαλύτερο κτήριο της Ουάσινγκτον» και θα κάνει «περήφανη» όλη τη χώρα. Πρόσθεσε επίσης ότι για την ολοκλήρωση του έργου δεν χρησιμοποιούνται χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων, αλλά χρηματοδοτείται πλήρως από «μεγάλους πατριώτες και εταιρείες.

Trump White House Ballroom

Καλλιτεχνικές απεικονίσεις της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, οι οποίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που κατέθεσε η κυβέρνηση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

AP/Jon Elswick

Η ανακοίνωση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις αποφάνθηκε υπέρ της κατασκευής της Αίθουσας Χορού/Στρατιωτικού Συγκροτήματος χωρίς καμία περαιτέρω πιθανότητα, αμφιβολία ή απειλή.

Ζούμε στη Χρυσή Εποχή της Αμερικής και αυτό το Κτίριο θα είναι ένα από τα Μεγαλύτερα που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Ουάσινγκτον. Όταν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028, η υπέροχη Αίθουσα Χορού και το Στρατιωτικό Συγκρότημα θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρη η χώρα θα είναι πολύ περήφανη. Το Έργο, παρά την αβάσιμη αγωγή που κατέθεσε το λεγόμενο Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Η Αίθουσα Χορού χρηματοδοτείται πλήρως από Μεγάλους Πατριώτες και Εταιρείες και, ως εκ τούτου, είναι ένα Δώρο - Χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Αμερικανό Φορολογούμενο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

trump-leukosoikos.jpg

Τι υποστήριζε η αγωγή αναστολής του έργου

Η απόφαση του Τραμπ να γκρεμίσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευάσει εκεί μια αίθουσα χορού προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων (National Trust for Historic Preservation) υπέβαλε την αγωγή την περασμένη χρονιά, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος δεν είχε τη μονομερή εξουσία να προχωρήσει στην κατασκευή.

APTOPIX Trump White House Ballroom

Ομοσπονδιακό δικαστήριο επέβαλε νωρίτερα τον Αύγουστο υποχρεωτική παύση εργασιών στην Ανατολική Πτέρυγα για 14 μέρες, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να γίνουν οι εργασίες χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 65%.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Γκραντ Κάνιον: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός μετά τις ξαφνικές πλημμύρες - 14 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτούργησε η πρεσβεία της Δανίας μετά από 14 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου κατά του Ιράν απαντώντας σε δημοσιογράφο

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

G20: Συνάντηση υπουργών Οικονομικών στις ΗΠΑ – Οι κυρώσεις στο Ιράν πρώτο θέμα της αμερικανικής ατζέντας

00:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο διάσημος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πανάγιος Τάφος: Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές - Ομοιότητες με τις περιγραφές της Βίβλου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής μαχητικών drones - Ερευνάται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

23:47LIFESTYLE

H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» της ΕΕ στο κρέας από τη Βραζιλία – Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γυναίκα πλαστογράφησε διάγνωση καρκίνου για το παιδί της - Έλαβε περισσότερα από 300.000 ευρώ σε δωρεές

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Γαλάνη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Μανώλη Λιδάκη - Βίντεο

23:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher - Μέχρι πότε ισχύει

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πωλείται ολόκληρη πόλη στην Καλιφόρνια για 6,6 εκατ. δολάρια

23:02ΕΛΛΑΔΑ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.950 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορεί να εξαπολύσουμε περιορισμένες επιθέσεις στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πανάγιος Τάφος: Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές - Ομοιότητες με τις περιγραφές της Βίβλου

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.950 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πωλείται ολόκληρη πόλη στην Καλιφόρνια για 6,6 εκατ. δολάρια

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

23:47LIFESTYLE

H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο διάσημος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αποτρόπαιος ισχυρισμός από τον 43χρονο – Είπε πως το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ