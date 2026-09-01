Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων

Snapshot Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε με ψήφους 5-4 τη συνέχιση της κατασκευής αίθουσας δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο, έργο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση ακύρωσε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που ζητούσαν την παύση του έργου λόγω έλλειψης έγκρισης από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το έργο, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές, θα ολοκληρωθεί το 2028 και θα είναι το μεγαλύτερο κτήριο στην Ουάσινγκτον.

Η αγωγή αναστολής του έργου είχε υποβληθεί από τον Εθνικό Οργανισμό για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν είχε δικαίωμα να ξεκινήσει την κατασκευή χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 65% και χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ως την τελευταία απειλή για το έργο. Snapshot powered by AI

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» στην ολοκλήρωση κατασκευής μίας αίθουσας δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο, έργο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αξίας 400 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για μία νίκη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως η «τελευταία απειλή του έργου».

Με απόφαση 5-4, οι δικαστές έκαναν δεκτό το επείγον αίτημα που είχε καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ, ακυρώνοντας αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που ζητούσαν να σταματήσει η κατασκευή ενός υπερυψωμένου τμήματος στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος είναι συντηρητικός, τάχθηκε στο πλευρό των τριών φιλελεύθερων δικαστών που καταψήφισαν, γράφοντας ότι «η κατασκευή είναι πιθανώς παράνομη», καθώς το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει το έργο.

Χαιρετίζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, όπου δήλωσε την ικανοποίησή του σχετικά με τη συνέχιση του έργου. «Με ικανοποίηση αναφέρω ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε υπέρ της κατασκευής της αίθουσας χορού/του στρατιωτικού συγκροτήματος χωρίς καμιά περαιτέρω επιφύλαξη, αβεβαιότητα ή απειλή», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το έργο που θα ολοκληρωθεί το 2028 θα είναι το «μεγαλύτερο κτήριο της Ουάσινγκτον» και θα κάνει «περήφανη» όλη τη χώρα. Πρόσθεσε επίσης ότι για την ολοκλήρωση του έργου δεν χρησιμοποιούνται χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων, αλλά χρηματοδοτείται πλήρως από «μεγάλους πατριώτες και εταιρείες.

Καλλιτεχνικές απεικονίσεις της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, οι οποίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που κατέθεσε η κυβέρνηση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ AP/Jon Elswick

Η ανακοίνωση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις αποφάνθηκε υπέρ της κατασκευής της Αίθουσας Χορού/Στρατιωτικού Συγκροτήματος χωρίς καμία περαιτέρω πιθανότητα, αμφιβολία ή απειλή.

Ζούμε στη Χρυσή Εποχή της Αμερικής και αυτό το Κτίριο θα είναι ένα από τα Μεγαλύτερα που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Ουάσινγκτον. Όταν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028, η υπέροχη Αίθουσα Χορού και το Στρατιωτικό Συγκρότημα θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρη η χώρα θα είναι πολύ περήφανη. Το Έργο, παρά την αβάσιμη αγωγή που κατέθεσε το λεγόμενο Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Η Αίθουσα Χορού χρηματοδοτείται πλήρως από Μεγάλους Πατριώτες και Εταιρείες και, ως εκ τούτου, είναι ένα Δώρο - Χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Αμερικανό Φορολογούμενο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Τι υποστήριζε η αγωγή αναστολής του έργου

Η απόφαση του Τραμπ να γκρεμίσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευάσει εκεί μια αίθουσα χορού προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων (National Trust for Historic Preservation) υπέβαλε την αγωγή την περασμένη χρονιά, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος δεν είχε τη μονομερή εξουσία να προχωρήσει στην κατασκευή.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο επέβαλε νωρίτερα τον Αύγουστο υποχρεωτική παύση εργασιών στην Ανατολική Πτέρυγα για 14 μέρες, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να γίνουν οι εργασίες χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 65%.