Άγρια κόντρα Τσίπρα – κυβέρνησης για τα διυλιστήρια - H αριθμητική της νέας σύγκρουσης

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα.

Η κυβέρνηση απάντησε ότι ήταν η πρώτη που φορολόγησε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και χαρακτήρισε τις προτάσεις Τσίπρα ως εύκολες εξαγγελίες χωρίς συγκεκριμένη δημοσιονομική τεκμηρίωση.

Η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στην ανάγκη ή μη επιπλέον φορολόγησης των υπερκερδών και στη δυνατότητα να μειωθούν οι τιμές χωρίς νέα δημοσιονομικά βάρη.

Ο Τσίπρας κατήγγειλε την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά καυσίμων και κάλεσε την κυβέρνηση να συγκρουστεί μαζί τους, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ήδη παρεμβαίνει στην αγορά.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα και το πολιτικό στοίχημα αφορά την παρουσίαση εφαρμόσιμου σχεδίου με ισορροπία μεταξύ μείωσης τιμών και δημοσιονομικής σταθερότητας. Snapshot powered by AI

Σε νέα μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εξελίσσεται η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τις τιμές των καυσίμων, με αιχμή αυτή τη φορά τη φορολογία των διυλιστηρίων και τα περιθώρια κέρδους τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, θέτοντας στο τραπέζι τέσσερα συγκεκριμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στην αντλία. Μεταξύ αυτών, ζητά την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα διυλιστήρια, αλλά και έκτακτη φορολογία των υπερκερδών τους, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο.

Παράλληλα, ζητά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίπεδο και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, παραπέμποντας στο παράδειγμα της Ισπανίας.

Η πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην τιμή του πετρελαίου. Ο κ. Τσίπρας έβαλε ευθέως στο κάδρο τα «καρτέλ», καλώντας την κυβέρνηση να συγκρουστεί μαζί τους. Παρόλα αυτά απέφυγε να κατονομάσει ποιους εννοεί όταν αναφέρεται σε καρτέλ.

«Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας», ήταν το χαρακτηριστικό κλείσιμο της παρέμβασής του.

«Εμείς τα φορολογήσαμε πρώτοι»

Η απάντηση της κυβέρνησης ήρθε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τις σημερινές προτάσεις του ως εύκολες εξαγγελίες.

Το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων δεν αποτελεί καινούργια πρόταση, καθώς, όπως υποστήριξε ο Μαρινάκης, η κυβέρνηση ήταν η πρώτη που προχώρησε σε σχετική φορολόγηση.

«Είμαστε οι πρώτοι που φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Μαρινάκης επέλεξε, παράλληλα, να μεταφέρει την αντιπαράθεση στο παρελθόν της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τις αυξήσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα επί κυβέρνησης Τσίπρα.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, μάλιστα, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι «κάνει καλύτερα βίντεο απ’ ό,τι κυβερνά τον τόπο», ενώ χαρακτήρισε «παλιό κόλπο» το να υπόσχεται κάποιος από θέση αντιπολίτευσης όσα θέλει να ακούσει ο κόσμος.

Η αριθμητική της σύγκρουσης

Πίσω από τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ένα κρίσιμο οικονομικό ερώτημα: Πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί ο κλάδος της διύλισης και πόσο από το κόστος μπορεί να μεταφερθεί τελικά στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής;

Ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι υπάρχει δημοσιονομικός και οικονομικός χώρος για να μειωθούν οι τιμές χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες. Η πρότασή του συνδέει την έκτακτη φορολογία των υπερκερδών με την προσπάθεια να μειωθεί η τιμή των καυσίμων.

Η κυβέρνηση, από την άλλη, ζητά συγκεκριμένη «αριθμητική» και υποστηρίζει ότι οι εξαγγελίες δεν αρκούν χωρίς να εξηγείται με ακρίβεια το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κάθε μέτρου. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε τις προτάσεις του Τσίπρα «εύκολες λύσεις», θέτοντας ακριβώς αυτό το ζήτημα.

Από τα καύσιμα στην πολιτική σύγκρουση

Η χθεσινή αντιπαράθεση έχει, επομένως, ξεφύγει από το στενό ζήτημα της τιμής του πετρελαίου.

Ο Τσίπρας επιχειρεί να μετατρέψει την ακρίβεια στα καύσιμα σε ζήτημα σύγκρουσης με τα μεγάλα περιθώρια κέρδους και τα καρτέλ, ζητώντας από την κυβέρνηση να παρέμβει αποφασιστικά στην αγορά. Το ανάγει δηλαδή στη σφαίρα της πολιτικής σύγκρουσης και όχι της οικονομίας. Εμμέσως πλην σαφώς αφήνει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση αρνείται να έρθει σε ρήξη με μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες ενώ ο ίδιος βρίσκεται απέναντι όπως είπε στο βίντεό του.

Η κυβέρνηση απαντά ότι ήδη έχει παρέμβει στη φορολόγηση των διυλιστηρίων και ότι η αντιπολίτευση παρουσιάζει ως καινούργιες λύσεις μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή προσκρούουν σε δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία της νέας πολιτικής κόντρας: Ο Τσίπρας ζητά περισσότερη φορολόγηση των υπερκερδών και αυστηρότερη παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους, ενώ η κυβέρνηση αντιτείνει ότι έχει ήδη φορολογήσει τα υπερκέρδη και καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να εξηγήσει από πού θα προκύψει το κόστος των υπόλοιπων παρεμβάσεων.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει τις δικές της ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Και το μεγάλο πολιτικό στοίχημα είναι πλέον ποιος θα καταφέρει να πείσει ότι διαθέτει ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών, χωρίς να δημιουργηθεί νέο δημοσιονομικό βάρος.

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